properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября 2023,, 05:02

Published 25 октября 2023,, 05:02

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

В Перми на территории свинокомплекса появится приют для собак

В Перми на территории свинокомплекса появится приют для собак

25 октября 2023, 05:02
Фото: Midjourney
Приют, который сейчас находится на ул. Соликамской, будет ликвидирован.

В Орджоникидзевском районе Перми, на месте свинокомплекса, будет построен новый приют для собак. Он сможет разместить 900 животных, рассказала на пленарном заседании гордумы замглавы города Ольга Андрианова.

На данный момент в Перми есть два муниципальных приюта для собак— на Соликамской и Верхнемуллинской. По словам чиновницы, животных там довольно много, поэтому решено создать новый приют в Орджоникидзевском районе. «Мы объявили закупку на оформление вольеров — 186 штук там будет поставлено. Далее будет проводиться закупка на обустройство территории. Планируем разместить там порядка 900 животных», — цитирует Ольгу Андрианову «Новый компаньон».

После того, как приют на месте свинокомплекса будет построен, приют на Соликамской ликвидируют. Что будет на его месте — пока неизвестно.

Также Ольга Андрианова рассказала, что с января по сентябрь 2023 года на улицах Перми поймали 1069 животных, из которых 1007 нашли новый дом. По словам чиновницы, животных отдают хозяевам по договору и проверяют условия адаптации.

Читайте также:
Пермяки стали чаще летать за границуНедостроенный крематорий в Перми законсервируют«Доисторической ракушки» у пермского ЦУМа не будет
#Пермь#Животные#Муниципальный приют для животных#Приют для собак#Муниципальный приют#Отлов собак#Собачий приют
Подпишитесь
Давние коммерческие связи. По делу о налоговой недоимке за сыр назначили экспертизу
Сегодня, 13:04
Ремонт набережной Камы до Мотовилихинских заводов будет делать «ТехДорГрупп»
Сегодня, 12:57
Пермское предприятие «Метафракс Кемилакс» передано в управление «Росхиму»
Сегодня, 10:57
Стало известно имя нового замруководителя администрации Дзержинского района Перми
Сегодня, 10:22
Пермских перевозчиков наказали на 46 миллионов рублей. За что их штрафовали
Сегодня, 10:32
Мошенники захватили аккаунт чиновника, который отвечает за сотни тысяч пермяков
Сегодня, 11:09