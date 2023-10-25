В Перми на территории свинокомплекса появится приют для собак

На данный момент в Перми есть два муниципальных приюта для собак— на Соликамской и Верхнемуллинской. По словам чиновницы, животных там довольно много, поэтому решено создать новый приют в Орджоникидзевском районе. «Мы объявили закупку на оформление вольеров — 186 штук там будет поставлено. Далее будет проводиться закупка на обустройство территории. Планируем разместить там порядка 900 животных», — цитирует Ольгу Андрианову «Новый компаньон».