В Перми на территории свинокомплекса появится приют для собак

Posted 25 октября 2023,, 05:02
Published 25 октября 2023,, 05:02
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
В Орджоникидзевском районе Перми, на месте свинокомплекса, будет построен новый приют для собак. Он сможет разместить 900 животных, рассказала на пленарном заседании гордумы замглавы города Ольга Андрианова.
На данный момент в Перми есть два муниципальных приюта для собак— на Соликамской и Верхнемуллинской. По словам чиновницы, животных там довольно много, поэтому решено создать новый приют в Орджоникидзевском районе. «Мы объявили закупку на оформление вольеров — 186 штук там будет поставлено. Далее будет проводиться закупка на обустройство территории. Планируем разместить там порядка 900 животных», — цитирует Ольгу Андрианову «Новый компаньон».
После того, как приют на месте свинокомплекса будет построен, приют на Соликамской ликвидируют. Что будет на его месте — пока неизвестно.
Также Ольга Андрианова рассказала, что с января по сентябрь 2023 года на улицах Перми поймали 1069 животных, из которых 1007 нашли новый дом. По словам чиновницы, животных отдают хозяевам по договору и проверяют условия адаптации.