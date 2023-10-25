Воздушная гавань Воронежа получила новый КПП с противотаранной системой

Сотрудники отмечают, что новый КПП стал гораздо больше по размеру. Теперь к нему есть отдельные въездная и выездная дороги, а также специальная парковка для сотрудников. В самом пункте были установлены ворота, которые не мешают видеть подъезжающие автомобили, а также светофор, который регулирует движение.