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Posted 25 октября 2023,, 15:27

Published 25 октября 2023,, 15:27

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Воздушная гавань Воронежа получила новый КПП с противотаранной системой

Воздушная гавань Воронежа получила новый КПП с противотаранной системой

25 октября 2023, 15:27
Фото: 1MI
В аэропорту Воронежа запущен в эксплуатацию новый КПП со встроенным противотаранным устройством и усовершенствованной системой видеонаблюдения.

В аэропорту Воронежа начал работу новый контрольно-пропускной пункт с противотаранным устройством, сообщает voronezhnews.ru со ссылкой на пресс-службу воздушного порта.

Сотрудники отмечают, что новый КПП стал гораздо больше по размеру. Теперь к нему есть отдельные въездная и выездная дороги, а также специальная парковка для сотрудников. В самом пункте были установлены ворота, которые не мешают видеть подъезжающие автомобили, а также светофор, который регулирует движение.

Особое внимание уделено безопасности: на КПП установлено противотаранное устройство, которое защищает от возможных инцидентов. Кроме того, система наблюдения на объекте была значительно улучшена.

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