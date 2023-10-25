Воздушная гавань Воронежа получила новый КПП с противотаранной системой

Posted 25 октября 2023,, 15:27
Published 25 октября 2023,, 15:27
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
В аэропорту Воронежа начал работу новый контрольно-пропускной пункт с противотаранным устройством, сообщает voronezhnews.ru со ссылкой на пресс-службу воздушного порта.
Сотрудники отмечают, что новый КПП стал гораздо больше по размеру. Теперь к нему есть отдельные въездная и выездная дороги, а также специальная парковка для сотрудников. В самом пункте были установлены ворота, которые не мешают видеть подъезжающие автомобили, а также светофор, который регулирует движение.
Особое внимание уделено безопасности: на КПП установлено противотаранное устройство, которое защищает от возможных инцидентов. Кроме того, система наблюдения на объекте была значительно улучшена.