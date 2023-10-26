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Posted 26 октября, 07:39

Published 26 октября, 07:39

Modified 1 ноября, 09:54

Updated 1 ноября, 09:54

«Аэрофлот» объяснил, почему разлучил маму и грудного ребенка

«Аэрофлот» объяснил, почему разлучил маму и грудного ребенка

26 октября 2023, 07:39
Фото: 1MI
По словам представителей авиакомпании, ребенка заставили унести из бизнеса в эконом в целях безопасности.

«Аэрофлот» прокомментировал инцидент с семьей комика Ильи Соболева: грудного ребенка заставили перенести из бизнес-класса в эконом к его отцу. В авиакомпании говорят, что сотрудники действовали строго по регламенту, ставя во главу угла безопасность полета, сообщает РИА Новости.

Илья Соболев с женой и двумя детьми отправился на Мальдивы. Он купил билеты в эконом-класс, но на стойке регистрации доплатил 197 тыс. рублей, чтобы супруга с грудным младенцем летели с комфортном в бизнес-классе. Однако сотрудники прикрепили малыша к отцу и запретили матери забирать его к себе. Женщине с грудничком пришлось лететь в экономе.

В авиакомпании говорят, что семья не выражала пожеланий, с кем полетит ребенок. «Согласно федеральным авиационным правилам и регламентам авиакомпании, разработанным в целях обеспечения авиационной безопасности, ребёнок без отдельно оформленного места прикрепляется в бронировании к конкретному взрослому пассажиру в момент оформления авиабилета и перевозится вместе с родителем на месте, указанном в посадочном талоне. В соответствии с данными системы бронирования, ребёнок был прикреплён к отцу», — говорится в сообщении «Аэрофлота».

К слову, за прошлый год самолеты «Аэрофлота» (включая лайнеры, принадлежащие авиакомпаниям «Победа» и «Россия») перевезли свыше сорока миллионов пассажиров. В этом году перевозчик сообщил о запуске новых программ — социально ориентированных. Среди них — «плоские тарифы» (билеты по фиксированной цене) на рейсах в отдаленные регионы РФ. Компания, отметившая 100-летие работы на рынке, остается одним из наиболее узнаваемых российских брендов и, борясь за свою репутацию и пассажиров, продолжает расширять собственную маршрутную сеть.

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#Аэрофлот#Скандал
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