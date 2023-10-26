«Аэрофлот» объяснил, почему разлучил маму и грудного ребенка

В авиакомпании говорят, что семья не выражала пожеланий, с кем полетит ребенок. «Согласно федеральным авиационным правилам и регламентам авиакомпании, разработанным в целях обеспечения авиационной безопасности, ребёнок без отдельно оформленного места прикрепляется в бронировании к конкретному взрослому пассажиру в момент оформления авиабилета и перевозится вместе с родителем на месте, указанном в посадочном талоне. В соответствии с данными системы бронирования, ребёнок был прикреплён к отцу», — говорится в сообщении «Аэрофлота».