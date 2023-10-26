Блеск и нищета «Реальных пацанов». Как пермские гопники стали культурным феноменом

Еще одной проблемой стало то, что изначально было главным достоинством «Реальных пацанов», — узнаваемые, жизненные, но очень яркие образы героев. На такой долгой дистанции в 13 лет персонажи просто обязаны развиваться, меняться, расти над собой. Но большая их часть, несмотря на всё творившееся с ними в экранной жизни, окуклились в своих образах и их недостатках. Отчего эти недостатки только преувеличились. И если наблюдать за тем, как тупят и косячат ребята чуть за двадцать, — это весело, то смотреть, как-то же самое делают люди сильно за тридцать, у которых дети подрастают, — уже неловко. И поменять это нельзя! — ведь зритель смотрит сериал именно ради них, ставших такими близкими и знакомыми.