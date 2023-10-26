Идеальный детсад — это близость к дому, дошкольная подготовка и много праздников

Впервые Детский сад №7 открыл свои двери для маленьких посетителей в 1984 году в районе Загородного парка Владимира. Однако, со временем район рос, мест в садике стало не хватать, поэтому в 2016 году и 2022 году открылись еще два корпуса. Главное преимущество сада — это доступность, с маленьким ребенком очень тяжело ездить в другой район два раза в день, и теперь местные жители избавлены от такой необходимости.