Отсутствие фонарей около памятника Котенку в Воронеже вызывает вопросы у жителей

Туристы постоянно приходят сюда, но не у каждого есть смартфон с вспышкой для селфи. Кроме того, само отсутствие освещения вокруг такого популярного памятника вызывает недоумение. Сейчас осень, время 18:20, и уже полная темнота. Как делать фотографии? Где подсветка? Также горожанин упоминает отсутствие освещения памятника Юрию Хою в центре города.