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Posted 26 октября 2023,, 16:19

Published 26 октября 2023,, 16:19

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Отсутствие фонарей около памятника Котенку в Воронеже вызывает вопросы у жителей

Отсутствие фонарей около памятника Котенку в Воронеже вызывает вопросы у жителей

26 октября 2023, 16:19
Фото: 1MI
Каждую ночь памятник Котенку с улицы Лизюкова в Воронеже остается во мраке, так как рядом нет фонарей, что вызывает недоумение и неудобства у туристов и жителей города.

В Воронеже жители обратили внимание на отсутствие освещения вокруг памятника Котенку с улицы Лизюкова, пишут voronezhnews.ru.

Фонарей в этом месте не установлено, хотя несколько лет назад тут появилась камера видеонаблюдения, чтобы предотвратить вандализм. Однако, деньги на это нашлись, а для освещения памятника — нет.

Под сообщением, которое один из горожан отправил в «Дежурный по новостям», указывается, что место является популярной достопримечательностью для туристов.

Туристы постоянно приходят сюда, но не у каждого есть смартфон с вспышкой для селфи. Кроме того, само отсутствие освещения вокруг такого популярного памятника вызывает недоумение. Сейчас осень, время 18:20, и уже полная темнота. Как делать фотографии? Где подсветка? Также горожанин упоминает отсутствие освещения памятника Юрию Хою в центре города.

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