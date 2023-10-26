Отсутствие фонарей около памятника Котенку в Воронеже вызывает вопросы у жителей

Posted 26 октября 2023,, 16:19
Published 26 октября 2023,, 16:19
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
В Воронеже жители обратили внимание на отсутствие освещения вокруг памятника Котенку с улицы Лизюкова, пишут voronezhnews.ru.
Фонарей в этом месте не установлено, хотя несколько лет назад тут появилась камера видеонаблюдения, чтобы предотвратить вандализм. Однако, деньги на это нашлись, а для освещения памятника — нет.
Под сообщением, которое один из горожан отправил в «Дежурный по новостям», указывается, что место является популярной достопримечательностью для туристов.
Туристы постоянно приходят сюда, но не у каждого есть смартфон с вспышкой для селфи. Кроме того, само отсутствие освещения вокруг такого популярного памятника вызывает недоумение. Сейчас осень, время 18:20, и уже полная темнота. Как делать фотографии? Где подсветка? Также горожанин упоминает отсутствие освещения памятника Юрию Хою в центре города.