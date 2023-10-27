«Аэрофлот» будет ремонтировать стойки шасси Airbus A320 на своей базе

Согласно инструкции по эксплуатации, плановая детальная инспекция стоек шасси на самолетах семейства Airbus A320 проводится раз в 10 лет (или раз в 12 лет для шасси, произведенных после 2016 года) или каждые 20 000 летных циклов в зависимости от того, что наступит раньше.