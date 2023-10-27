«Аэрофлот» будет ремонтировать стойки шасси Airbus A320 на своей базе

Posted 27 октября, 10:04
Published 27 октября, 10:04
Modified 1 ноября, 09:59
Updated 1 ноября, 09:59
В процессе аудита была проверена работа всех подразделений, квалификация сотрудников и документация компании. «Аэрофлот Техникс» полностью подтвердил соответствие требованиям регулятора, передает rostovgazeta.ru.
Ранее провайдер осуществлял замену передней и основных стоек шасси на самолетах семейства Airbus A320, теперь же он будет предоставлять полное техническое обслуживание, включая капитальный ремонт.
Согласно инструкции по эксплуатации, плановая детальная инспекция стоек шасси на самолетах семейства Airbus A320 проводится раз в 10 лет (или раз в 12 лет для шасси, произведенных после 2016 года) или каждые 20 000 летных циклов в зависимости от того, что наступит раньше.
У «Аэрофлота» самый большой в России парк самолетов семейства Airbus A320. Цех по ремонту стоек шасси полностью удовлетворит потребности авиакомпаний группы «Аэрофлот».
В этом году провайдер первым в России освоил замену стоек шасси на самолетах Airbus A330 и Boeing 777. В будущем компания планирует расширять допуски на ремонт стоек шасси для других типов воздушных судов.
Кстати, в прошлом году самолеты авиакомпании «Аэрофлот», включая лайнеры, принадлежащие «Победе» и «России», перевезли более сорока миллионов пассажиров. В текущем году перевозчик объявил о внедрении новых социально ориентированных программ. Среди них — «плоские тарифы», предлагающие билеты по фиксированной цене на рейсы в отдаленные регионы России.