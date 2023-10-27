properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 октября 2023, 03:49

Published 27 октября 2023, 03:49

Modified 27 октября 2023, 04:55

Updated 27 октября 2023, 04:55

Из маршрутки в Перми выпали два пассажира, один угодил под машину

27 октября 2023, 03:49
Сюжет
Дтп
ДТП произошло между остановками «Героя Лядова» и «Стадион».

В Перми из маршрутки прямо во время движения выпали два пассажира. Один из них попал под колеса проезжающей мимо машины, сообщают в соцсетях очевидцы.

ДТП произошло 26 октября около 19:00 между остановками «Героя Лядова» и «Стадион авангард». Пассажира выпали из маршрутки 7т. «Все произошло так быстро, что даже впереди сидевшие пассажиры не поняли, что случилось. Водитель резко повернул влево и начал тормозить. У задней двери стояли пассажиры, при резком повороте влево двери открылись, и люди выпали», — пишет очевидец в паблике «ПЛОХИЕ НОВОСТИ ПЕРМЬ».

Читайте также:
В Перми водителя, по вине которого погибли двое, приговорили к принудительным работамВ районе «Авторадио» в Перми Tesla столкнулась с рейсовым автобусомНазначена дата рассмотрения иска виновного в ДТП с автобусом на Гайве к экс-партнерам
#Видео#Дтп#Дтп в перми#Дтп с автобусом#Общественный транспорт#Жертвы дтп
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика