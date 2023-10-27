Из маршрутки в Перми выпали два пассажира, один угодил под машину

ДТП произошло 26 октября около 19:00 между остановками «Героя Лядова» и «Стадион авангард». Пассажира выпали из маршрутки 7т. «Все произошло так быстро, что даже впереди сидевшие пассажиры не поняли, что случилось. Водитель резко повернул влево и начал тормозить. У задней двери стояли пассажиры, при резком повороте влево двери открылись, и люди выпали», — пишет очевидец в паблике «ПЛОХИЕ НОВОСТИ ПЕРМЬ».