Кемеровчанин оказался без 700 тысяч рублей, пока лечился в больнице

Posted 27 октября, 12:41
Published 27 октября, 12:41
Modified 27 октября, 12:43
Updated 27 октября, 12:43
Житель Кемерова находился на лечении и реабилитации после ДТП. 52-летний мужчина вернулся из больницы в свою квартиру в Ленинском районе и обнаружил, что у него пропали деньги и ценный гаджет. Сумма причиненного ущерба составила более 700 тыс. рублей, пишет VSE42.Ru. При этом окна в квартире были целы, а дверь заперта. Кемеровчанин обратился в полицию.
Полицейские выяснили, что 23-летний племянник пострадавшего виновен в случившемся. Мужчина дал ему ключи от квартиры и попросил присмотреть за жилищем, пока он будет проходить лечение в больнице. Злоумышленник нашел спрятанные его дядей ценности и забрал их себе. Он потратил чужие деньги, а планшетный компьютер оставил себе.
В пресс-службе МВД Кузбасса отмечают, что это не первое преступление молодого человека. Теперь он снова предстанет перед судом.