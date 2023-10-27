Кемеровчанин оказался без 700 тысяч рублей, пока лечился в больнице

Житель Кемерова находился на лечении и реабилитации после ДТП. 52-летний мужчина вернулся из больницы в свою квартиру в Ленинском районе и обнаружил, что у него пропали деньги и ценный гаджет. Сумма причиненного ущерба составила более 700 тыс. рублей, пишет VSE42.Ru. При этом окна в квартире были целы, а дверь заперта. Кемеровчанин обратился в полицию.