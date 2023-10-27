properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 октября, 12:41

Published 27 октября, 12:41

Modified 27 октября, 12:43

Updated 27 октября, 12:43

Кемеровчанин оказался без 700 тысяч рублей, пока лечился в больнице

Кемеровчанин оказался без 700 тысяч рублей, пока лечился в больнице

27 октября 2023, 12:41
Фото: 1MI
Полиция нашла виновника преступления.

Житель Кемерова находился на лечении и реабилитации после ДТП. 52-летний мужчина вернулся из больницы в свою квартиру в Ленинском районе и обнаружил, что у него пропали деньги и ценный гаджет. Сумма причиненного ущерба составила более 700 тыс. рублей, пишет VSE42.Ru. При этом окна в квартире были целы, а дверь заперта. Кемеровчанин обратился в полицию.

Полицейские выяснили, что 23-летний племянник пострадавшего виновен в случившемся. Мужчина дал ему ключи от квартиры и попросил присмотреть за жилищем, пока он будет проходить лечение в больнице. Злоумышленник нашел спрятанные его дядей ценности и забрал их себе. Он потратил чужие деньги, а планшетный компьютер оставил себе.

В пресс-службе МВД Кузбасса отмечают, что это не первое преступление молодого человека. Теперь он снова предстанет перед судом.

#Происшествия#Общество
Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25