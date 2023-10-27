Книга о вкусной и здоровой Перми. Глава пятнадцатая: чемодан, чебурек, Чебурашка

Есть предположение, что первые чебуреки появились примерно триста лет назад. А название блюда переводится как «сырой пирожок». По сути, чебурек и должен быть только свежеприготовленным — скворчащим, хрустящим и истекающим бульоном, то есть с ножа. При этом чебурек традиционно после жарки во фритюре откидывают на сетку или дуршлаг на пару минут, для стекания лишнего масла. За это его любят те, кто декларирует, что «не ест жирное», — правильный чебурек не должен вызывать ощущение тяжести после трапезы.