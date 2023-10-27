Корпорация МСП: Льготные ставки для малого и среднего бизнеса не изменятся

Программа кредитования высокотехнологичных малых и средних предприятий реализуется в рамках федерального проекта «Взлет — от стартапа до IPO». Она предоставляет возможность получения кредитов под 3% годовых на сумму до 500 миллионов рублей при соблюдении ряда критериев. К ним относятся принадлежность компании к одной из 16 приоритетных отраслей, статуса субъекта малого и среднего предпринимательства, годовая выручка от 100 миллионов рублей и среднегодовой прирост не менее 12%, а также наличие прав на результаты интеллектуальной деятельности.