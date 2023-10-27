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Posted 27 октября, 16:00

Published 27 октября, 16:00

Modified 27 октября, 16:01

Updated 27 октября, 16:01

Корпорация МСП: Льготные ставки для малого и среднего бизнеса не изменятся

27 октября 2023, 16:00
Процентные ставки по совмещенной программе льготного инвестиционного кредитования «ПСК + 1764» для малых и средних предприятий останутся прежними, несмотря на повышение ключевой ставки. Эту информацию подтвердили в Корпорации МСП, которая является оператором программы.

Важно отметить, что ставка 3% годовых по правительственной программе кредитования высокотехнологичных инновационных компаний также не будет изменена. Условия программы «1764» Минэкономразвития РФ тоже останутся неизменными.

Льготная программа инвестиционного кредитования «ПСК + 1764» реализуется совместными усилиями Минэкономразвития РФ, Банка России и Корпорации МСП. Процентные ставки по данной программе составляют 7,5% для среднего бизнеса и 9% для малых и микропредприятий. Льготные ставки действуют в течение 5 лет, а общий срок погашения кредита — 10 лет. Для этой программы приоритетными отраслями являются обрабатывающее производство, переработка сельхозпродукции, логистика (Дальний Восток и Кавказ) и сектор гостиничного бизнеса, а также профессиональная, научная и техническая деятельность.

Программа кредитования высокотехнологичных малых и средних предприятий реализуется в рамках федерального проекта «Взлет — от стартапа до IPO». Она предоставляет возможность получения кредитов под 3% годовых на сумму до 500 миллионов рублей при соблюдении ряда критериев. К ним относятся принадлежность компании к одной из 16 приоритетных отраслей, статуса субъекта малого и среднего предпринимательства, годовая выручка от 100 миллионов рублей и среднегодовой прирост не менее 12%, а также наличие прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Процентная ставка по программе «1764» рассчитывается как ключевая ставка + 2,75%, но не превышает 12,25% при ключевой ставке до 13%, а также 15% для малых и 13,5% для средних предприятий — при ключевой ставке, равной или выше 13%.

Эти льготные программы кредитования реализуются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», их создание было инициировано Президентом России Владимиром Путиным, а реализацию курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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