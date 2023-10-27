Курс доллара опустился ниже 93 рублей впервые за полтора месяца

Posted 27 октября, 12:25
Published 27 октября, 12:25
Modified 27 октября, 12:27
Updated 27 октября, 12:27
Во время торгов на Московской бирже курс доллара опускался ниже 93 рублей впервые с 12 сентября текущего года. По данным на 7:52 по московскому времени, курс снижался на 0,47% и торговался на уровне 92,96 рубля. К середине дня 27 октября доллар подешевел до 92,76 рубля, обратили внимание «Новые известия».
Сегодняшнее решение Центробанка о повышении ключевой ставки должно умеренно позитивно повлиять на рубль, заявил главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев. По его словам, повышение ключевой ставки приведет к удорожанию кредитов, что снизит потребительский и инвестиционный спрос, в том числе и спрос на импорт. Также увеличение ставок по депозитам и доходностей облигаций повысит привлекательность рублевых сбережений и повысит спрос на рубли, считает эксперт.
Аналитики не сомневались, что Банк России поднимет ключевую ставку на сегодняшнем заседании, однако по их прогнозу она должна была подняться с 13% до 14%. Регулятор же поднял ее сразу на два пункта — до 15%.