Курс доллара опустился ниже 93 рублей впервые за полтора месяца

Сегодняшнее решение Центробанка о повышении ключевой ставки должно умеренно позитивно повлиять на рубль, заявил главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев. По его словам, повышение ключевой ставки приведет к удорожанию кредитов, что снизит потребительский и инвестиционный спрос, в том числе и спрос на импорт. Также увеличение ставок по депозитам и доходностей облигаций повысит привлекательность рублевых сбережений и повысит спрос на рубли, считает эксперт.