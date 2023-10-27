Отравление юных циркачей и самолёт за полосой. Главные новости недели в Прикамье

Posted 27 октября, 15:53
Published 27 октября, 15:53
Modified 30 октября, 12:54
Updated 30 октября, 12:54
Отравление участников фестиваля детских любительских цирковых коллективов
Всероссийский фестиваль-конкурс детских любительских цирковых коллективов проходил в Перми на этой неделе. 26 октября должен был состояться гала-концерт из лучших номеров, но его пришлось отменить, потому что уже вечером 25 октября на недомогание пожаловались шесть участников фестиваля. Сейчас лечение в пермской больнице проходят 20 ребят, сообщили Properm.ru в краевом Минздраве.
Роспотребнадзор Пермского края подтвердил, что причиной кишечной инфекции у участников циркового фестиваля стали заболевшие сотрудники пищеблока. Выявлена норовирусная инфекция, подтверждают в ведомстве.
Следственный отдел по Индустриальному району Перми СУ СК России по Пермскому краю возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Пермская сеть «Аптека от склада» закрывается
Пермская сеть «Аптека от склада» прекращает свою деятельность. Сеть на неделе отключила возможность заказать лекарство онлайн.
Точки сети «Аптеки от склада» закрываются в Перми и других городах. Это происходит из-за того, что у компании ООО «Годовалов», которая занимается фармацевтической дистрибуцией, возникли проблемы: она не может наполнять аптеки препаратами.
Ранее стало известно, что пермские предприниматели Андрей Годовалов и Николай Шаврин решили ликвидировать ООО «Годовалов». Банкротства компании сейчас пытаются добиться в суде.
Стоимость проезда в Перми может вырасти до 37 рублей
Стоимость проезда в общественном транспорте Перми после 15 апреля 2024 года может подорожать до 37 рублей. Об этом сообщают в администрации города. Такие экономические выкладки депутатам гордумы представил Департамент транспорта.
Для планирования средств в бюджете, которые будут направлены на развитие отрасли, были рассчитаны тарифы на ближайшие 3 года. Все существующие тарифные планы, позволяющие пассажирам экономить на оплате проезда, будут сохранены, однако их стоимость планируется проиндексировать на 5,7%. Таким образом, стоимость разовой поездки составит 37 рублей, отмечают в мэрии.
Стала известна программа открытия музея PERMM в новом здании
Музей современного искусства PERMM торжественно откроется в эту субботу, 28 октября, в 19:00 на ул. Крисанова, 4 (бывший автоцентр Mercedes-Benz). На событии будут присутствовать министр культуры Пермского края Алла Платонова и директор музея Наиля Аллахвердиева, сообщает пиар-служба PERMM.
В субботу гостям представят сразу три премьерных проекта: новую интерпретацию музейной коллекции «И да, и нет» (16+), проект-исследование пермской современной музыки «Хранители огня» (16+) и recycle-инсталляцию Дмитрия Булныгина «Баньян» (6+). Пермяки смогут увидеть «Антиформу №15» Василия Кононова-Гредина, впервые представленную на международной ярмарке Cosmoscow 2023. Специальные гости открытия PERMM: художник Дмитрий Булныгин, кураторы Арсений Сергеев и Эльмира Минкина.
Самолёт выкатился за пределы полосы в Большом Савино
24 октября, в 6:30, самолет авиакомпании Smartavia, следовавший из Санкт-Петербурга, выкатился за пределы взлетной полосы. На борту находились 172 пассажира, среди которых 14 детей, и шесть членов экипажа. Никто не пострадал. «Многие поняли, что выкатились, только когда из самолета выходили», — рассказал Properm.ru очевидец, который находился на борту. Предварительной причиной происшествия называли плохие погодные условия.
«По данным аэропортовых служб, коэффициент сцепления полосы составлял 0,35, на взлетно-посадочной полосе — местами слякоть, шел снег. На борту самолета находились 172 пассажира, в том числе 14 детей», — сообщают в Приволжском межтерриториальном управлении Росавиации.