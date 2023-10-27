Пермского чиновника оставили в СИЗО по делу о взятке в 16 миллионов рублей

В дальнейшем адвокаты ходатайствовали о том, что Уголькову необходимо изменить меру пресечения на запрет определенных действий. Кроме того, в качестве свидетеля защиты в процесс была приглашена супруга обвиняемого чиновника Елена Уголькова. Она сообщила, что у подследственного для избрания не связанной с арестом меры пресечения есть нормальные условия для проживания. Следствие, в свою очередь, ходатайствовало продлить срок содержания под стражей на два месяца, до 2 января 2024 года — судья поддержала. Защита Уголькова намерена обжаловать это решение, сообщили Properm.ru адвокаты.