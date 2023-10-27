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Posted 27 октября, 12:53

Published 27 октября, 12:53

Modified 30 октября, 13:04

Updated 30 октября, 13:04

Пермского чиновника оставили в СИЗО по делу о взятке в 16 миллионов рублей

Пермского чиновника оставили в СИЗО по делу о взятке в 16 миллионов рублей

27 октября 2023, 12:53
Фото: properm.ru
Руководитель КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края» Андрей Угольков был задержан оперативниками УФСБ по Пермскому краю в начале июля этого года.

Сегодня, 27 октября, судья Ленинского райсуда Оксана Корепанова продлила меру пресечения руководителю Управления автомобильных дорог и транспорта (УАДиТ) Пермского края Андрею Уголькову до 2 января 2024 года, как об этом ходатайствовало следствие.

Рассмотрение ходатайства следствия СУ СКР по Пермскому краю должно было начаться в 10 утра. Но Угольков не был доставлен конвоем из СИЗО, и судебное заседание было перенесено на 14 часов. После начала заседания следователь СКР Альбина Поносова ходатайствовала о рассмотрении материалов в закрытом режиме. Прокурор это ходатайство поддержала. В результате судья удалила журналиста Properm.ru из зала на время оглашения сведений из уголовного дела о передаче взятки.

В дальнейшем адвокаты ходатайствовали о том, что Уголькову необходимо изменить меру пресечения на запрет определенных действий. Кроме того, в качестве свидетеля защиты в процесс была приглашена супруга обвиняемого чиновника Елена Уголькова. Она сообщила, что у подследственного для избрания не связанной с арестом меры пресечения есть нормальные условия для проживания. Следствие, в свою очередь, ходатайствовало продлить срок содержания под стражей на два месяца, до 2 января 2024 года — судья поддержала. Защита Уголькова намерена обжаловать это решение, сообщили Properm.ru адвокаты.

19 октября краевой суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Уголькова на действия сотрудников регионального УФСБ России во время оперативно-розыскных мероприятий (ст. 125 УПК РФ). Решение суда первой инстанции оставлено без изменения. По словам адвокатов Уголькова, они намерены обжаловать эти решения в кассационной инстанции.

В августе Ленинский районный суд отклонил жалобу адвокатов руководителя УАДиТ. Андрей Угольков считает, что при задержании и проведении обыска его права были нарушены. Защита пермяка утверждает, что сотрудники ФСБ связывали ему руки, а также не допускали адвоката.

Помимо этого, 29 сентября текущего года адвокаты Андрея Уголькова подали обращение в прокуратуру Пермского края о том, что он не может получить качественную медицинскую помощь. Защита подсудимого просила, чтобы в СИЗО допустили врачей, так как мужчина страдает хроническим заболеванием.

Руководитель КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края» Андрей Угольков был задержан оперативниками УФСБ по Пермскому краю в начале июля при получении около 15,8 млн рублей через посредника от руководителя компании-подрядчика. Вины в содеянном Угольков не признает. Срок пребывания чиновника под арестом по прошлому постановлению суда истекает 3 ноября.

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