Сериал о 90-х выйдет на видеоплатформах

События сериала разворачиваются в конце 90-х годов. Четверо преступников приезжают в Москву, чтобы вымогать деньги у должника, но по несчастному стечению обстоятельств они попадают в криокамеру и просыпаются только в 2022 году. Они осознают, что за это время многое изменилось в городе и в жизни людей. Теперь им приходится адаптироваться к новому миру, в котором их старые способы уже не актуальны. Кроме того, у них возникают сложности в отношениях с близкими, которые стареют и меняются, а также в романтических связях. Четверке друзей предстоит найти свое место в новой реальности и отомстить своему бывшему боссу, который отправил их в криокамеру.