Сериал о 90-х выйдет на видеоплатформах

Posted 27 октября, 12:17
Published 27 октября, 12:17
Modified 27 октября, 12:19
Updated 27 октября, 12:19
Видеосервисы Wink.ru и more.tv (совместное предприятие компании «Ростелеком» и НМГ) опубликовали первый трейлер нового сериала под названием «Отмороженные». Главные роли в проекте исполнили Светлана Иванова, Ян Цапник и Влад Коноплев. В сериале также снялись Нонна Гришаева, Эмилия Спивак, Даниил Спиваковский и другие актеры. Премьера запланирована на 2 ноября 2023 года эксклюзивно на платформах more.tv и Wink.ru, пишет volga.news.
События сериала разворачиваются в конце 90-х годов. Четверо преступников приезжают в Москву, чтобы вымогать деньги у должника, но по несчастному стечению обстоятельств они попадают в криокамеру и просыпаются только в 2022 году. Они осознают, что за это время многое изменилось в городе и в жизни людей. Теперь им приходится адаптироваться к новому миру, в котором их старые способы уже не актуальны. Кроме того, у них возникают сложности в отношениях с близкими, которые стареют и меняются, а также в романтических связях. Четверке друзей предстоит найти свое место в новой реальности и отомстить своему бывшему боссу, который отправил их в криокамеру.
Сериал «Отмороженные» рассказывает о дружбе и любви. Это история о четырех друзьях, которых заморозили и вернули в современную Москву. Главный герой Фил был вдохновлен рассказами своих родителей о 90-х годах и фильмами Балабанова и «Бригадой». Влад Коноплев выразил благодарность режиссеру Ане Мирохиной за помощь в создании образа Фила и отметил ее профессионализм. Ян Цапник подчеркнул, что сериал рассказывает о простых парнях из 90-х, попавших в будущее, и о большой любви, которая заставляет человека делать разные и не всегда правильные поступки. Атмосфера на съемочной площадке была отличной, а Светлана Иванова стала прекрасной партнершей для него, подытожил актер.