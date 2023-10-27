Стали известны подробности проведения XX Премии Рунета

Posted 27 октября, 18:46
Published 27 октября, 18:46
Modified 27 октября, 19:32
Updated 27 октября, 19:32
РАЭК (Российская ассоциация электронных коммуникаций) является организатором этого конкурса. Мероприятие также получило поддержку Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, АНО «Цифровая экономика» и Координационного центра доменов .RU/.РФ.
Все желающие могут уже сейчас предложить для номинации свою компанию или организацию, которая внесла значительный вклад в развитие интернет-отрасли в России в 2022–2023 годах, на официальном сайте. «Награда Рунета будет вручена уже в двадцатый раз! За эти годы мы наблюдали за возрождением и трансформацией Рунета. Каждый год мы радуемся эмоциям представителей компаний, которые становятся обладателями престижной RU-статуэтки, так сказать, интернет-оскара. Вместе со всеми ключевыми игроками цифрового сектора России мы определяем будущее в цифровой сфере, полное здоровой конкуренции», — подчеркнул директор РАЭК Сергей Гребенников.
Он также отметил, что прием заявок на участие в престижной награде Рунета продлен до 28 ноября.
В этом году соискатели могут подать заявки на 6 основных номинаций и 8 специальных. Основные номинации включают «Государство и общество, Экономика и бизнес, Здоровье и отдых, Наука, технологии и инновации, Образование и кадры» и «СМИ и массовые коммуникации». Также есть специальные номинации, такие как «Подкасты и цифровой контент, Туризм и индустрия гостеприимства, Культурные проекты в Сети, Цифровая экономика, Социальные и благотворительные проекты, Детский Рунет, Информационная безопасность» и «За вклад в развитие национальных доменов».
В рамках премии пройдет народное голосование, где пользователи будут выбирать блогера года — самого влиятельного человека в Рунете, который внёс наибольший вклад в развитие российского сегмента интернета. Номинировать своего любимого блогера можно с 27 октября.
Одно из самых интересных нововведений этого года — учреждение специальной награды. Организаторы выберут топ-10 персон Рунета и топ-10 организаций, которые, по мнению оргкомитета, внесли наибольший вклад в развитие интернет-индустрии в России за последние 20 лет.
Медиахолдинг 1 MI традиционно оказывает информационную поддержку XX Премии Рунета.