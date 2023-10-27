Стали известны подробности проведения XX Премии Рунета

Все желающие могут уже сейчас предложить для номинации свою компанию или организацию, которая внесла значительный вклад в развитие интернет-отрасли в России в 2022–2023 годах, на официальном сайте. «Награда Рунета будет вручена уже в двадцатый раз! За эти годы мы наблюдали за возрождением и трансформацией Рунета. Каждый год мы радуемся эмоциям представителей компаний, которые становятся обладателями престижной RU-статуэтки, так сказать, интернет-оскара. Вместе со всеми ключевыми игроками цифрового сектора России мы определяем будущее в цифровой сфере, полное здоровой конкуренции», — подчеркнул директор РАЭК Сергей Гребенников.