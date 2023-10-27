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Posted 27 октября, 18:46

Published 27 октября, 18:46

Modified 27 октября, 19:32

Updated 27 октября, 19:32

Стали известны подробности проведения XX Премии Рунета

Стали известны подробности проведения XX Премии Рунета

27 октября 2023, 18:46
Фото: РАЭК
На информационной площадке ТАСС состоялась пресс-конференция, где организаторы и партнеры одной из самых престижных отраслевых наград, XX Премии Рунета, раскрыли все детали ее проведения.

РАЭК (Российская ассоциация электронных коммуникаций) является организатором этого конкурса. Мероприятие также получило поддержку Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, АНО «Цифровая экономика» и Координационного центра доменов .RU/.РФ.

Все желающие могут уже сейчас предложить для номинации свою компанию или организацию, которая внесла значительный вклад в развитие интернет-отрасли в России в 2022–2023 годах, на официальном сайте. «Награда Рунета будет вручена уже в двадцатый раз! За эти годы мы наблюдали за возрождением и трансформацией Рунета. Каждый год мы радуемся эмоциям представителей компаний, которые становятся обладателями престижной RU-статуэтки, так сказать, интернет-оскара. Вместе со всеми ключевыми игроками цифрового сектора России мы определяем будущее в цифровой сфере, полное здоровой конкуренции», — подчеркнул директор РАЭК Сергей Гребенников.

Он также отметил, что прием заявок на участие в престижной награде Рунета продлен до 28 ноября.

В этом году соискатели могут подать заявки на 6 основных номинаций и 8 специальных. Основные номинации включают «Государство и общество, Экономика и бизнес, Здоровье и отдых, Наука, технологии и инновации, Образование и кадры» и «СМИ и массовые коммуникации». Также есть специальные номинации, такие как «Подкасты и цифровой контент, Туризм и индустрия гостеприимства, Культурные проекты в Сети, Цифровая экономика, Социальные и благотворительные проекты, Детский Рунет, Информационная безопасность» и «За вклад в развитие национальных доменов».

В рамках премии пройдет народное голосование, где пользователи будут выбирать блогера года — самого влиятельного человека в Рунете, который внёс наибольший вклад в развитие российского сегмента интернета. Номинировать своего любимого блогера можно с 27 октября.

Одно из самых интересных нововведений этого года — учреждение специальной награды. Организаторы выберут топ-10 персон Рунета и топ-10 организаций, которые, по мнению оргкомитета, внесли наибольший вклад в развитие интернет-индустрии в России за последние 20 лет.

Медиахолдинг 1 MI традиционно оказывает информационную поддержку XX Премии Рунета.

#Общество
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