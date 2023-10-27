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Posted 27 октября, 11:10

Published 27 октября, 11:10

Modified 28 октября, 04:09

Updated 28 октября, 04:09

Стало известно состояние пассажирки, выпавшей из маршрутки в Перми

Стало известно состояние пассажирки, выпавшей из маршрутки в Перми

27 октября 2023, 11:10
Фото: 1MI
Вчера из-за резкого манёвра маршрутки в Закамске на дороге оказались два человека

Проводится доследственная проверка обстоятельств получения травм пассажирами маршрутки в Закамске. Об этом сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

Вчера вечером, по ул. Светлогорская во время движения маршрутного автобуса Iveco, после резкого маневра водителя, открылась пассажирская дверь, и из салона автобуса на проезжую часть выпали два пассажира. В результате они получили травмы.

Как пояснили порталу Properm.ru в краевом Минздраве, пациентка 55 лет была доставлена в больницу, ей оказана необходимая медицинская помощь. От госпитализации она отказалась.

В следственном отделе по Кировскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю проводится доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователем продолжается проведение комплекса проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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#Авто#Происшествия#Транспорт
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