Суд вынес приговор водителю Volvo, виновному в ДТП с четырьмя погибшими

Суд с учетом позиции государственного обвинения приговорил подсудимого к наказанию в виде принудительных работ сроком на три года восемь месяцев с удержанием 10% заработной платы в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок один год шесть месяцев. Также суд взыскал в пользу родственников погибших 2,5 млн руб. компенсации морального вреда.