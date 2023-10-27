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Posted 27 октября, 12:03

Published 27 октября, 12:03

Modified 27 октября, 12:07

Updated 27 октября, 12:07

Суд вынес приговор водителю Volvo, виновному в ДТП с четырьмя погибшими

Суд вынес приговор водителю Volvo, виновному в ДТП с четырьмя погибшими

27 октября 2023, 12:03
Фото: ГИБДД Пермского края
Авария произошла в январе этого года на трассе Кунгур-Соликамск.
Сюжет
Дтп

Губахинский суд признал водителя грузовика, устроившего ДТП с человеческими жертвами в январе 2023 года, виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим смерть двух и более лиц. Мужчину приговорили к принудительным работам, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

ДТП произошло 23 января 2023 года на 169-м километре автодороги Кунгур — Соликамск. ДТП на трассе Кунгур-Соликамск. По данным полиции, полуприцеп большегруза Volvo занесло на встречную полосу, где он врезался в автомобиль «Газель», который перевозил пациентов больницы пермской ГКБ №4. На месте аварии погибли водитель и три пассажира спецавтомобиля.

Суд с учетом позиции государственного обвинения приговорил подсудимого к наказанию в виде принудительных работ сроком на три года восемь месяцев с удержанием 10% заработной платы в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок один год шесть месяцев. Также суд взыскал в пользу родственников погибших 2,5 млн руб. компенсации морального вреда.

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#Авто#Суд#Дтп#Приговор
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