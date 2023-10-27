В Перми сотрудники оборонного предприятия похитили с него 61,5 миллионов рублей

Суд приговорил организатора группы к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 400 тыс. рублей. Другие участники группировки получили сроки лишения свободы от 3 до 3,5 лет и штрафы. Кроме того, суд обязал подсудимых компенсировать предприятию материальный ущерб в сумме 61,5 млн руб.