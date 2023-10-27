В Перми сотрудники оборонного предприятия похитили с него 61,5 миллионов рублей

Posted 27 октября, 14:43
Published 27 октября, 14:43
Modified 27 октября, 17:24
Updated 27 октября, 17:24
В Перми суд вынес приговор по делу о хищении средств с оборонного предприятия. Суммарно потери от действий сотрудников, объединившихся в ОПГ, достигли 61,5 млн. рублей, сообщает пресс-служба УФСБ по Пермскому краю.
Группировка действовала с 2018 по 2019 годы и расхищала средства, предназначенные для реализации проекта в сфере топливно-энергетического комплекса. Подсудимые подделывали товарно-транспортные накладные и акты оказанных услуг, а также составляли фиктивные счёт-фактуры на транспортные перевозки.
Суд приговорил организатора группы к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 400 тыс. рублей. Другие участники группировки получили сроки лишения свободы от 3 до 3,5 лет и штрафы. Кроме того, суд обязал подсудимых компенсировать предприятию материальный ущерб в сумме 61,5 млн руб.