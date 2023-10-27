properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 октября, 14:43

Published 27 октября, 14:43

Modified 27 октября, 17:24

Updated 27 октября, 17:24

В Перми сотрудники оборонного предприятия похитили с него 61,5 миллионов рублей

В Перми сотрудники оборонного предприятия похитили с него 61,5 миллионов рублей

27 октября 2023, 14:43
Фото: properm.ru
Деньги выводились с предприятия путём подделки документов.

В Перми суд вынес приговор по делу о хищении средств с оборонного предприятия. Суммарно потери от действий сотрудников, объединившихся в ОПГ, достигли 61,5 млн. рублей, сообщает пресс-служба УФСБ по Пермскому краю.

Группировка действовала с 2018 по 2019 годы и расхищала средства, предназначенные для реализации проекта в сфере топливно-энергетического комплекса. Подсудимые подделывали товарно-транспортные накладные и акты оказанных услуг, а также составляли фиктивные счёт-фактуры на транспортные перевозки.

Суд приговорил организатора группы к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 400 тыс. рублей. Другие участники группировки получили сроки лишения свободы от 3 до 3,5 лет и штрафы. Кроме того, суд обязал подсудимых компенсировать предприятию материальный ущерб в сумме 61,5 млн руб.

Читайте также:
Виновный в гибели трех работниц Пермского порохового завода получил условный срок
#Общество#Суд#Криминал
Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25