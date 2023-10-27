В Перми закроют до конца года движение под путепроводом на улице Строителей

Posted 27 октября, 12:51
Published 27 октября, 12:51
Modified 29 октября, 08:11
Updated 29 октября, 08:11
С полуночи 31 октября до полуночи 30 декабря этого года будет прекращено движение всех видов транспорта под путепроводом на ул. Строителей. Ограничение вводится на участке от ул. Вишерской до ул. Трамвайной, сообщают в краевом минтрансе.
Как сообщили в КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края, перекрытие связано с выполнением работ на проезжей части.
Ранее стало известно, что до полуночи 15 декабря продолжено перекрытие движения через тоннель на ул. Дзержинского в Перми.
На участке перекрытия продолжаются работы по переустройству контактной сети и трамвайных путей на примыкании ко 2 этапу возведения ул. Строителей.
Движение транспорта через тоннель по ул. Дзержинского (между ул. Дзержинского и ул. Вишерской) закрыли в начале сентября. Изначально озвучивалось, что тоннель откроют в средине октября. Однако, перекрытие сначала продлили без точной даты завершения работ.