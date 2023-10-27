В Перми закроют до конца года движение под путепроводом на улице Строителей

С полуночи 31 октября до полуночи 30 декабря этого года будет прекращено движение всех видов транспорта под путепроводом на ул. Строителей. Ограничение вводится на участке от ул. Вишерской до ул. Трамвайной, сообщают в краевом минтрансе.