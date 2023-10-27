Вход в Электронную пермскую образовательную систему изменится с 6 ноября

Posted 27 октября, 13:28
Published 27 октября, 13:28
Modified 28 октября, 03:02
Updated 28 октября, 03:02
С 6 ноября вход в Электронную пермскую образовательную систему (ЭПОС) для всех учащихся будет осуществляться только через данные Госуслуг. Авторизация позволит использовать один аккаунт для доступа к различным государственным сервисам, а не создавать отдельный аккаунт для каждого, сообщают в краевом минобре.
После 6 ноября вход для тех, кто ранее не входил, будет осуществляться при условии полного совпадения данных ФИО и почты в Системе с данными на Госуслугах. После актуализации данных в Системе доступ будет предоставляться на следующий день. Информацию о почте можно будет уточнить у классного руководителя. Изменения в адрес электронной почты можно аналогично внести через классного руководителя.
Регистрация для детей любого возраста на портале Госуслуг носит рекомендательный характер. Дети младше 14 лет регистрируются не самостоятельно, учётную запись ребёнка создают родители в своём личном кабинете Госуслуг.
Родителям и учащимся сейчас доступны разные функции в электронном дневнике. Например, только с ученической учётной записи можно отправлять выполненные домашние задания в электронном виде.
Если у ребёнка не будет доступа к ЭД ЭПОС, то он не сможет пользоваться этими и другими функциями.
Чтобы сделать учётную запись для ребёнка на Госуслугах (для детей младше 14 лет через кабинет родителя, для детей старше 14 лет — отдельную), нужно передать классному руководителю ФИО ребенка (важно проверить написание сложных фамилий, имён и отчеств), а также адрес электронной почты ребёнка, используемый для входа в детскую учётную запись Госуслуг.
Система ЭПОС действует во всех школах Прикамья с 2020 года. В прошлом году к ней присоединились также все колледжи и техникумы.