Вход в Электронную пермскую образовательную систему изменится с 6 ноября

После 6 ноября вход для тех, кто ранее не входил, будет осуществляться при условии полного совпадения данных ФИО и почты в Системе с данными на Госуслугах. После актуализации данных в Системе доступ будет предоставляться на следующий день. Информацию о почте можно будет уточнить у классного руководителя. Изменения в адрес электронной почты можно аналогично внести через классного руководителя.