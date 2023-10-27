Владислав Терёхин сообщил об изменениях на российском рынке грузоперевозок

Он также обращает внимание на то, что компания достаточно часто получает запросы от коммерческих организаций, а также просьбы о перевозке специфического оборудования. Терехин рассказал, как компания выполнила заказ по перевозке особо опасного груза массой 600 килограммов из Тюменской области на полуостров Камчатка на расстояние 17 тысяч километров. Такой груз будет служить для обеспечения потребностей нефтегазодобывающей промышленности, в некоторых случаях его применяют и для сейсморазведки. Трудности такой транспортировки состояли в огромном расстоянии и необходимости перевозки по паромной переправе из-за отсутствия привычного на суше автомобильного сообщения материковой части и полуострова.