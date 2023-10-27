Владислав Терёхин сообщил об изменениях на российском рынке грузоперевозок

Posted 27 октября, 17:34
Published 27 октября, 17:34
Modified 27 октября, 17:34
Updated 27 октября, 17:34
Как отмечает начальник регионального управления специальной связи по Центральному региону (филиал ФГУП «Главный центр специальной связи») Владислав Терехин, речь идет о повышенном спросе на перевозку наличных средств и культурных ценностей.
Как сообщает 56orb.ru, по словам Терехина, начиная со II квартала 2023 года, востребованность подобных услуг растет как в ЦФО, так и в других макрорегионах.
Он отметил, что сейчас в управлении спецсвязи начали закупать самую современную специализированную бронированную технику для обеспечения таких потребностей населения и соблюдения максимально высокого уровня безопасности. Примечательно, что высокими темпами растет количество запросов на перевозку культурных ценностей: так, в первых числах октября этого года «Спецсвязь» транспортировала из музея Сочи в Тульский музей изобразительных искусств цикл произведений Ильи Глазунова «Поле Куликово». Терехин подчеркивает, что для перевозки таких предметов искусства необходимо использовать специализированный транспорт, который обладает функцией поддержания любого температурного режима.
Такой ажиотаж в сфере грузоперевозок, по мнению Терехина, вызван ростом числа выставочных и музейных комплексов.
Он также обращает внимание на то, что компания достаточно часто получает запросы от коммерческих организаций, а также просьбы о перевозке специфического оборудования. Терехин рассказал, как компания выполнила заказ по перевозке особо опасного груза массой 600 килограммов из Тюменской области на полуостров Камчатка на расстояние 17 тысяч километров. Такой груз будет служить для обеспечения потребностей нефтегазодобывающей промышленности, в некоторых случаях его применяют и для сейсморазведки. Трудности такой транспортировки состояли в огромном расстоянии и необходимости перевозки по паромной переправе из-за отсутствия привычного на суше автомобильного сообщения материковой части и полуострова.
Терехин заявил, что в Центральном ФО «Спецсвязь» организует перевозки особой корреспонденции и грузов, стандартных и экспресс-отправлений, а также оказывает коммерческие услуги соответствующего характера. Во все региональные управления субъектов РФ в большей или меньшей степени поступают запросы на ключевые (якорные) виды деятельности.В своем интервью для «Комсомольской правды» Терехин также подвел итоги работы компании в текущем году. Согласно его заявлению, удалось расширить автопарк благодаря введению в эксплуатацию большегрузных транспортных средств и бронеавтомобилей.