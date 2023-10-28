Активисты пойдут в прокуратуру с жалобой на условия содержания медведя из Перми

В департаменте культуры и молодежной политики мэрии Перми не поддержали мнение неравнодушных граждан. Власти считают, что переезд медведя в Московский зоопарк нецелесообразен и способен причинить вред его здоровью. В ответе на запрос активистов указано, что Терпею 21 год, и у него до сих пор сохраняется интерес к играм — это говорит о здоровой психике. Стереотипного поведения не наблюдается, что указывает на якобы отсутствие проблемы благополучия животного.