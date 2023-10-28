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Posted 28 октября, 10:55

Published 28 октября, 10:55

Modified 28 октября, 10:57

Updated 28 октября, 10:57

Активисты пойдут в прокуратуру с жалобой на условия содержания пермского медведя

Активисты пойдут в прокуратуру с жалобой на условия содержания медведя из Перми

28 октября 2023, 10:55
Фото: inkazan.ru

Активисты пойдут в прокуратуру с жалобой на условия содержания пермского медведя

Медведь Терпей временно находится в Казанском зоопарке. Он заболел и нуждается в надлежащем лечении, уверены зоозащитники.
Сюжет
Зоопарк

Активисты из объединения «Друзья Московского зоопарка» собираются пожаловаться в прокуратуру на администрацию Перми. Сейчас белый медведь Терпей временно проживает в Казанском зоопарке и ждет своего переезда в новый зоопарк в Перми. Активисты считают, что животное находится в плохих условиях содержания и просят передать его в Московский зоопарк, но власти с этим не согласны, сообщается в Telegram-канале «Друзей Московского зоопарка».

В департаменте культуры и молодежной политики мэрии Перми не поддержали мнение неравнодушных граждан. Власти считают, что переезд медведя в Московский зоопарк нецелесообразен и способен причинить вред его здоровью. В ответе на запрос активистов указано, что Терпею 21 год, и у него до сих пор сохраняется интерес к играм — это говорит о здоровой психике. Стереотипного поведения не наблюдается, что указывает на якобы отсутствие проблемы благополучия животного.

Чиновники утверждают, что специалисты Пермского зоопарка регулярно проводят плановые осмотры и диагностику, и медведь находится в норме. «Друзья Московского зоопарка» изучили акт осмотра Терпея от 11 октября текущего года и обнаружили, что ему диагностирован полиартроз задних конечностей, выявлено гнойное воспаление переапикальных тканей со свищом, а также удален клык нижней челюсти справа. Специалисты не назначили никаких дополнительных исследований и терапию, также не порекомендовали изменить рацион питания.

Фото: Telegram-канал «Друзья Московского зоопарка»

Активисты также говорят, что у медведя есть лишний вес, а в вольере отсутствует бассейн нужного размера, и это привело к развитию полиартроза задних конечностей. Зоозащитники утверждают, что нарушение требований условий содержания животного и отсутствия тренингов, а также неполноценное лечение дают повод опасаться за здоровье Терпея.

Белый медведь из пермского зоопарка живет в ужасных условиях в Казани
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#Общество#Пермь#Зоопарк#Пермский зоопарк#Медведь
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