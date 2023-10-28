Был убит неделю назад. В Юсьвинском округе простятся с трактористом, погибшим на СВО

Posted 28 октября, 13:10
Published 28 октября, 13:10
Modified 28 октября, 13:10
Updated 28 октября, 13:10
В Юсьвинском культурно-деловом центре завтра, 29 октября, в 10:00, состоится прощание с 37-летним участником СВО Сергеем Исаевым. Траурный митинг пройдет в 12:00.
В пресс-службе администрации муниципального округа сообщают, что Сергей родился в селе Верх-Иньва, после окончания школы поступил в Юсьвинский филиал Коми-пермяцкого агротехнического техникума и выучился на тракториста. В августе текущего года он отправился служить по контракту в зоне СВО механиком-водителем. Мужчина убит 21 октября.