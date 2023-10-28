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Posted 28 октября, 13:10

Published 28 октября, 13:10

Modified 28 октября, 13:10

Updated 28 октября, 13:10

В Юсьвинском округе простятся с погибшим на СВО 37-летним механиком-водителем

Был убит неделю назад. В Юсьвинском округе простятся с трактористом, погибшим на СВО

28 октября 2023, 13:10
Фото: пресс-служба администрации Юсьвинского муниципального округа

В Юсьвинском округе простятся с погибшим на СВО 37-летним механиком-водителем

Мужчина ушел на спецоперацию в августе.

В Юсьвинском культурно-деловом центре завтра, 29 октября, в 10:00, состоится прощание с 37-летним участником СВО Сергеем Исаевым. Траурный митинг пройдет в 12:00.

В пресс-службе администрации муниципального округа сообщают, что Сергей родился в селе Верх-Иньва, после окончания школы поступил в Юсьвинский филиал Коми-пермяцкого агротехнического техникума и выучился на тракториста. В августе текущего года он отправился служить по контракту в зоне СВО механиком-водителем. Мужчина убит 21 октября.

#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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