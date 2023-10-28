Этой ночью пермяки смогут увидеть частное лунное затмение

Posted 28 октября, 12:38
Published 28 октября, 12:38
Modified 28 октября, 12:48
Updated 28 октября, 12:48
Сегодня ночью при условии ясной погоды пермяки смогут наблюдать частное затмение Луны. Частное затмение — это когда Луна может не полностью зайти в тень Земли, сообщают в пресс-службе Московского планетария. Увидеть астрономическое явление можно будет на территории всей России с 22:35 и до 23:53 по московскому времени (0:35 — 1:53 по местному).
Во время затмения Луна будет находиться в созвездии Овен. В это время ее будет сопровождать Юпитер. Этот дуэт будет виден всю ночь сразу после заката Солнца и до рассвета.