Этой ночью пермяки смогут увидеть частное лунное затмение

Сегодня ночью при условии ясной погоды пермяки смогут наблюдать частное затмение Луны. Частное затмение — это когда Луна может не полностью зайти в тень Земли, сообщают в пресс-службе Московского планетария. Увидеть астрономическое явление можно будет на территории всей России с 22:35 и до 23:53 по московскому времени (0:35 — 1:53 по местному).