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Posted 28 октября, 12:38

Published 28 октября, 12:38

Modified 28 октября, 12:48

Updated 28 октября, 12:48

Жители Прикамья смогут увидеть частное лунное затмение в ночь на 29 октября

Этой ночью пермяки смогут увидеть частное лунное затмение

28 октября 2023, 12:38
Фото: unsplash.com

Жители Прикамья смогут увидеть частное лунное затмение в ночь на 29 октября

В некоторых территориях Луна приобретет красноватый оттенок.

Сегодня ночью при условии ясной погоды пермяки смогут наблюдать частное затмение Луны. Частное затмение — это когда Луна может не полностью зайти в тень Земли, сообщают в пресс-службе Московского планетария. Увидеть астрономическое явление можно будет на территории всей России с 22:35 и до 23:53 по московскому времени (0:35 — 1:53 по местному).

Во время затмения Луна будет находиться в созвездии Овен. В это время ее будет сопровождать Юпитер. Этот дуэт будет виден всю ночь сразу после заката Солнца и до рассвета.

#Общество#Пермь#Космос#Астрономия#Затмение
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