Глава Прикамья поручил усилить надзор за организацией питания после ЧП на фестивале

Группа детей в возрасте от 8 до 17 лет, участвовавших во Всероссийском фестивале-конкурсе, проживала в гостинице по ул. Мира в Перми. Ребята почувствовали недомогание вечером 25 октября после обеда в кафе «Сказка», и их доставили в городские медицинские учреждения. Там участникам оказали необходимую медицинскую помощь. Вчера было известно о 20 пострадавших.