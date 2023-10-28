Глава Прикамья поручил усилить надзор за организацией питания после ЧП на фестивале

Posted 28 октября, 08:39
Published 28 октября, 08:39
Modified 28 октября, 08:41
Updated 28 октября, 08:41
После массового отравления участников V Всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил главам муниципалитетов, а также профильным ведомствам усилить надзор в сфере организации питания. Также он считает необходимым включение Роспотребнадзора в подготовку и организацию спортивных, культурных и других массовых мероприятий, сообщают в пресс-службе правительства Прикамья.
По мнению губернатора, подобных случаев не должно быть в принципе. Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю продолжает эпидемиологическое расследование. По словам руководителя ведомства Виталия Костарева, норовирус выявлен как у участников фестиваля, так и у персонала гостиницы, где проживали дети.
Группа детей в возрасте от 8 до 17 лет, участвовавших во Всероссийском фестивале-конкурсе, проживала в гостинице по ул. Мира в Перми. Ребята почувствовали недомогание вечером 25 октября после обеда в кафе «Сказка», и их доставили в городские медицинские учреждения. Там участникам оказали необходимую медицинскую помощь. Вчера было известно о 20 пострадавших.