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Posted 28 октября, 08:39

Published 28 октября, 08:39

Modified 28 октября, 08:41

Updated 28 октября, 08:41

Глава Прикамья поручил усилить надзор за организацией питания в регионе

Глава Прикамья поручил усилить надзор за организацией питания после ЧП на фестивале

28 октября 2023, 08:39
Фото: 1MI

Глава Прикамья поручил усилить надзор за организацией питания в регионе

Вечером 25 октября у группы детей выявили норовирусную инфекцию.

После массового отравления участников V Всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил главам муниципалитетов, а также профильным ведомствам усилить надзор в сфере организации питания. Также он считает необходимым включение Роспотребнадзора в подготовку и организацию спортивных, культурных и других массовых мероприятий, сообщают в пресс-службе правительства Прикамья.

По мнению губернатора, подобных случаев не должно быть в принципе. Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю продолжает эпидемиологическое расследование. По словам руководителя ведомства Виталия Костарева, норовирус выявлен как у участников фестиваля, так и у персонала гостиницы, где проживали дети.

Группа детей в возрасте от 8 до 17 лет, участвовавших во Всероссийском фестивале-конкурсе, проживала в гостинице по ул. Мира в Перми. Ребята почувствовали недомогание вечером 25 октября после обеда в кафе «Сказка», и их доставили в городские медицинские учреждения. Там участникам оказали необходимую медицинскую помощь. Вчера было известно о 20 пострадавших.

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#Общество#Пермь#Детский мир#Отравление#Массовое отравление#Отравление детей на цирковом фестивале в Перми
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