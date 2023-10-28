Глава Следкома Бастрыкин заинтересовался ДТП с пассажирами маршрутки в Перми

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ДТП с пассажирами маршрутного автобуса в Кировском районе Перми. Ранее стало известно, что вечером 26 октября во время движения по ул. Светлогорская из автобуса на проезжую часть выпали два пассажира. Они получили травмы.