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Posted 28 октября, 04:31

Published 28 октября, 04:31

Modified 28 октября, 04:33

Updated 28 октября, 04:33

Глава СК поручил предоставить доклад о расследовании ЧП с пермской маршруткой

Глава Следкома Бастрыкин заинтересовался ДТП с пассажирами маршрутки в Перми

28 октября 2023, 04:31
Фото: vk.com/chp_dtp_perm

Глава СК поручил предоставить доклад о расследовании ЧП с пермской маршруткой

При движении из салона автобуса выпало два человека.
Сюжет
Дтп

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ДТП с пассажирами маршрутного автобуса в Кировском районе Перми. Ранее стало известно, что вечером 26 октября во время движения по ул. Светлогорская из автобуса на проезжую часть выпали два пассажира. Они получили травмы.

По предварительной информации, инцидент случился после резкого маневра водителя маршрутки, от которого открылась пассажирская дверь в салоне автобуса. Сейчас следственные органы СУ СК России по Пермскому краю проводят проверку. В пресс-службе СК России сообщают, что Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Денису Головкину доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Стало известно состояние пассажирки, выпавшей из маршрутки в Перми
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#Происшествия#Дтп#Пермь#Следственный комитет#Александр Бастрыкин
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