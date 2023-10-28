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Posted 28 октября, 03:38

Published 28 октября, 03:38

Modified 28 октября, 03:40

Updated 28 октября, 03:40

ХК «Молот» победил в восьмой игре подряд 27 октября

ХК «Молот» одержал восьмую победу подряд, обыграв тульский АКМ

28 октября 2023, 03:38
Фото: скриншот трансляции матча

ХК «Молот» победил в восьмой игре подряд 27 октября

Кирилл Казаков поразил ворота соперника.

Пермский ХК «Молот» вчера, 27 октября, победил на выезде в Туле местный ХК «АКМ». Это восьмая победа подряд на счету нашей команды. Несмотря на три удаления подряд в начале встречи, пермякам удалось одержать победу со счетом 1:0.

Единственная шайба заброшена в ворота соперника усилиями Константина Пархоменко, который из угла площадки выдал передачу на Кирилла Казакова, открывшего счет, рассказали в пресс-службе «Молота».

Павел Зубов, главный тренер ХК «Молот»:

— Хорошая, боевая игра. Соперник агрессивный, хотел победить, но, к счастью, победа была на нашей стороне. Начали с двух удалений. В прошлой игре так же начинали. Ребята справились, хоть и инициатива была на стороне соперника. Шайба в раздевалку помогла нам. Поздравляем всех болельщиков Перми с победой, идем дальше!

Завершающий матч выездной серии состоится в воскресенье, 29 октября, в 15:00. «Молот» встретится в Москве со «Звездой».

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#Спорт#Пермь#Хоккей#Молот#Хк молот
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