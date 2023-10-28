ХК «Молот» одержал восьмую победу подряд, обыграв тульский АКМ

Пермский ХК «Молот» вчера, 27 октября, победил на выезде в Туле местный ХК «АКМ». Это восьмая победа подряд на счету нашей команды. Несмотря на три удаления подряд в начале встречи, пермякам удалось одержать победу со счетом 1:0.