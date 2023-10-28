ХК «Молот» одержал восьмую победу подряд, обыграв тульский АКМ

Posted 28 октября, 03:38
Published 28 октября, 03:38
Modified 28 октября, 03:40
Updated 28 октября, 03:40
Пермский ХК «Молот» вчера, 27 октября, победил на выезде в Туле местный ХК «АКМ». Это восьмая победа подряд на счету нашей команды. Несмотря на три удаления подряд в начале встречи, пермякам удалось одержать победу со счетом 1:0.
Единственная шайба заброшена в ворота соперника усилиями Константина Пархоменко, который из угла площадки выдал передачу на Кирилла Казакова, открывшего счет, рассказали в пресс-службе «Молота».
Павел Зубов, главный тренер ХК «Молот»:
— Хорошая, боевая игра. Соперник агрессивный, хотел победить, но, к счастью, победа была на нашей стороне. Начали с двух удалений. В прошлой игре так же начинали. Ребята справились, хоть и инициатива была на стороне соперника. Шайба в раздевалку помогла нам. Поздравляем всех болельщиков Перми с победой, идем дальше!
Завершающий матч выездной серии состоится в воскресенье, 29 октября, в 15:00. «Молот» встретится в Москве со «Звездой».