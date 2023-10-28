Отдал службе 15 лет жизни. В Ильинском округе простятся с погибшим на СВО мужчиной

Posted 28 октября, 03:59
Published 28 октября, 03:59
Modified 28 октября, 04:01
Updated 28 октября, 04:01
В деревне Новая Каменка Ильинского городского округа сегодня, 28 октября, в 11:00 состоится церемония прощания с погибшим на СВО Сергеем Меньщиковым. Прощание пройдет во дворе дома по ул. Октябрьская, 13 — 1, сообщили в пресс-службе администрации округа. Обстоятельства и дата гибели мужчины не уточняются.
Подписчики сообщества «ЧП ДТП Пермь» «ВКонтакте» сообщают, что Сергею Меньщикову было 37 лет. После окончания школы он выучился на автомеханика, в ноябре 2004 года был призван на службу в армии. Впоследствии заключил контракт о прохождении военной службы. Сергей посвятил более 15 лет военной службе и был награжден медалями «За боевые отличия» и «За отвагу».