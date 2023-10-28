Отдал службе 15 лет жизни. В Ильинском округе простятся с погибшим на СВО мужчиной

Подписчики сообщества «ЧП ДТП Пермь» «ВКонтакте» сообщают, что Сергею Меньщикову было 37 лет. После окончания школы он выучился на автомеханика, в ноябре 2004 года был призван на службу в армии. Впоследствии заключил контракт о прохождении военной службы. Сергей посвятил более 15 лет военной службе и был награжден медалями «За боевые отличия» и «За отвагу».