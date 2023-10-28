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Posted 28 октября, 03:59

Published 28 октября, 03:59

Modified 28 октября, 04:01

Updated 28 октября, 04:01

В Ильинском округе 28 октября простятся с погибшим на СВО контрактником

Отдал службе 15 лет жизни. В Ильинском округе простятся с погибшим на СВО мужчиной

28 октября 2023, 03:59
Фото: пресс-служба администрации Ильинского городского округа

В Ильинском округе 28 октября простятся с погибшим на СВО контрактником

После армии мужчина связал свою жизнь с контрактной службой.

В деревне Новая Каменка Ильинского городского округа сегодня, 28 октября, в 11:00 состоится церемония прощания с погибшим на СВО Сергеем Меньщиковым. Прощание пройдет во дворе дома по ул. Октябрьская, 13 — 1, сообщили в пресс-службе администрации округа. Обстоятельства и дата гибели мужчины не уточняются.

Подписчики сообщества «ЧП ДТП Пермь» «ВКонтакте» сообщают, что Сергею Меньщикову было 37 лет. После окончания школы он выучился на автомеханика, в ноябре 2004 года был призван на службу в армии. Впоследствии заключил контракт о прохождении военной службы. Сергей посвятил более 15 лет военной службе и был награжден медалями «За боевые отличия» и «За отвагу».

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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