Пермские пожарные спасли крольчонка из горящей квартиры

Сообщение о пожаре поступило в 19:51. К месту вызова были направлены 22 человека личного состава и шесть единиц техники. Пожарные вскрыли входные двери шанцевым инструментом и обнаружили, что под ванну забился крольчонок. Зверек был уже слаб, его немедленно вынесли на свежий воздух. Но к счастью, испуганный крольчонок пришел в себя, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.