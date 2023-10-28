Пермские пожарные спасли крольчонка из горящей квартиры

Posted 28 октября, 08:56
Published 28 октября, 08:56
Modified 28 октября, 08:58
Updated 28 октября, 08:58
Пермские пожарные спасли крольчонка. Вчера, 27 октября, его хозяйка ушла из квартиры по ул. Крылова и не выключила стиральную машину. В результате загорелась вилка удлинителя. В МЧС России позвонили соседи девушки и сообщили о задымлении на 20 этаже.
Сообщение о пожаре поступило в 19:51. К месту вызова были направлены 22 человека личного состава и шесть единиц техники. Пожарные вскрыли входные двери шанцевым инструментом и обнаружили, что под ванну забился крольчонок. Зверек был уже слаб, его немедленно вынесли на свежий воздух. Но к счастью, испуганный крольчонок пришел в себя, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Открытое горение не произошло, только оплавились розетка и удлинитель. В результате происшествия никто не пострадал и не погиб, площадь пожара составила 0,5 в. м.
В МЧС просят жителей региона не оставлять без присмотра включенные электроприборы и соблюдать правила пожарной безопасности. Если вы заметили пожар, немедленно позвоните в пожарную охрану по номеру 101 или 01. Укажите адрес, место возникновения пожара и свою фамилию. По возможности помогите людям эвакуироваться и начните тушить пожар.