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Posted 28 октября, 08:56

Published 28 октября, 08:56

Modified 28 октября, 08:58

Updated 28 октября, 08:58

В Перми пожарные спасли из горящей квартиры испуганного крольчонка

Пермские пожарные спасли крольчонка из горящей квартиры

28 октября 2023, 08:56
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Перми пожарные спасли из горящей квартиры испуганного крольчонка

К счастью, никто не пострадал.

Пермские пожарные спасли крольчонка. Вчера, 27 октября, его хозяйка ушла из квартиры по ул. Крылова и не выключила стиральную машину. В результате загорелась вилка удлинителя. В МЧС России позвонили соседи девушки и сообщили о задымлении на 20 этаже.

Сообщение о пожаре поступило в 19:51. К месту вызова были направлены 22 человека личного состава и шесть единиц техники. Пожарные вскрыли входные двери шанцевым инструментом и обнаружили, что под ванну забился крольчонок. Зверек был уже слаб, его немедленно вынесли на свежий воздух. Но к счастью, испуганный крольчонок пришел в себя, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Открытое горение не произошло, только оплавились розетка и удлинитель. В результате происшествия никто не пострадал и не погиб, площадь пожара составила 0,5 в. м.

В МЧС просят жителей региона не оставлять без присмотра включенные электроприборы и соблюдать правила пожарной безопасности. Если вы заметили пожар, немедленно позвоните в пожарную охрану по номеру 101 или 01. Укажите адрес, место возникновения пожара и свою фамилию. По возможности помогите людям эвакуироваться и начните тушить пожар.

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