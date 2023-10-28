«Пришли за вдохновением!» Альфа Конфа в Перми собрала больше тысячи предпринимателей

Posted 28 октября, 06:43
Published 28 октября, 06:43
Modified 28 октября, 06:45
Updated 28 октября, 06:45
Современный бизнес — это не сухие отчеты, цифры, план и его выполнение. Современный бизнес прежде всего — про настоящие человеческие ценности, про доверие, уважение, интерес, дружбу, любовь, личный бренд и экологичность. И об этом так много говорили на Альфе Конфе.
Масштабное, яркое и насыщенное мероприятие для предпринимателей города Перми организовал Альфа-Банк. Получилась не просто конференция для бизнеса, а целое шоу с крутыми спикерами. В их числе известный спортсмен, режиссер, продюсер Илья Авербух, владелец digital-агентства Nectarin и платформы для привлечения инвестиций в бизнес Boomstarter Евгений Гаврилин, эксперт по невербальной коммуникации, автор концепции «Кинетический интеллект» Михаил Дементьев, психолог и бизнес-коуч высшей категории МСС Наталья Долина и другие.
Региональный управляющий Альфа-Банка в Пермском крае Наталья Ковалева рассказала журналисту Properm.ru, что на мероприятие пришли больше тысячи человек.
«Мы постарались сделать событие максимально интересным, ярким, креативным, то есть дать не просто бизнес-контент, собрать топовых спикеров, а сделать мероприятие интерактивным, дать возможность для диалога, пространство для нетворкинга, то есть специальные зоны и время, где предприниматели могут пообщаться, обменяться контактами. У нас аншлаг, и я очень рада этому», — рассказала Наталья Ковалева.
Директор малого бизнеса Альфа-Банка Алена Поезжаева рассказала, что на мероприятие зарегистрировались и пришли самые разные предприниматели, от микропредпринимателей из бьюти-индустрии до представителей крупной промышленности, и конечно, ИТ-сферы.
«Сейчас такое время, предприниматели хотят участвовать в мероприятиях нового формата, им это интересно, им это важно. Они хотят делиться опытом, перенимать опыт, развиваться, прокачивать софт-скиллы до определенного уровня», — рассказала Алена Поезжаева.
Во всех крупных городах нашей страны Альфа-Банк проводит разные мероприятия для того, чтобы поддержать предпринимательское сообщество, создать новые возможности для его развития. Альфа Конфа предложила участникам: креативный нетворкинг — знакомства с единомышленниками и общение со спикерами; неформальную атмосферу — площадку, где рождаются идеи; инсайты и знания — от спикеров с двумя типами мышления: аналитиков и творцов.
Илья Авербух, общение с которым завершало мероприятие, отметил, что в Перми он уже «свой». Ведь он является режиссером фестиваля «Город встреч», который был приурочен к 300-летнему юбилею нашего города. По словам Ильи Авербуха, для него близки все темы, которые интересны предпринимательскому сообществу, потому что он сам с нуля создал свой бизнес, и за 20 лет его развития столкнулся со всеми возможными проблемами, провалами и победами.
Выступление спикера называлось «Ты все делаешь не так. Продолжай!». И смысл его послания — не останавливайтесь. Всегда будьте в движении, стремитесь, достигайте, мечтайте, дерзайте, делайте, — спортивный подход, применимый к бизнесу. Одной из самых ярких метафор преданности и любви к своему делу стал рассказ Ильи Авербуха про постановку ледового шоу «Ромео и Джульетта» в Вероне. В конце представления фигуристы выходят к зрителям босиком. Голыми горячими ногами по холодному льду. И зрители буквально чувствуют то же, что и артисты — как сильна и прекрасна жизнь.
Альфа Конфа до конца года состоится еще в пяти городах страны.