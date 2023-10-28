«Пришли за вдохновением!» Альфа Конфа в Перми собрала больше тысячи предпринимателей

Выступление спикера называлось «Ты все делаешь не так. Продолжай!». И смысл его послания — не останавливайтесь. Всегда будьте в движении, стремитесь, достигайте, мечтайте, дерзайте, делайте, — спортивный подход, применимый к бизнесу. Одной из самых ярких метафор преданности и любви к своему делу стал рассказ Ильи Авербуха про постановку ледового шоу «Ромео и Джульетта» в Вероне. В конце представления фигуристы выходят к зрителям босиком. Голыми горячими ногами по холодному льду. И зрители буквально чувствуют то же, что и артисты — как сильна и прекрасна жизнь.