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Posted 28 октября, 09:39

Published 28 октября, 09:39

Modified 28 октября, 11:06

Updated 28 октября, 11:06

Заслуженная артистка РФ Нина Заразилова ушла из жизни

Ушла из жизни заслуженная артистка РФ Нина Заразилова

28 октября 2023, 09:39
Фото: Алексей Гущин / vk.com/teatrteatrperm

Заслуженная артистка РФ Нина Заразилова ушла из жизни

Маленьким зрителям Театра-Театра она запомнилась ролью феи-крестной в «Золушке».

В Перми в Большом ритуальном зале в понедельник, 30 октября, в 11:40 состоится церемония прощания с заслуженной артисткой РФ Ниной Заразиловой. Она ушла из жизни в четверг, 26 октября. Артистка играла в Пермском академическом театре почти 50 лет, сообщает коллектив учреждения.

В биографии Нины Заразиловой более 70 ролей: сильная в своей хрупкости Луиза Миллер («Коварство и любовь» Шиллера), искренняя и честная Наташа из драмы на «Дне» Горького, очаровательная и наивная Машенька в комедии Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Актриса знакома и маленьким зрителям по роли феи в «Золушке» Евгения Шварца.

В коллективе Театра-Театра отмечают, что актриса преданно служила искусству, ее уважали коллеги и любили зрители. Родным и близким Нины Заразиловой выражают соболезнования.

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