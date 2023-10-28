Ушла из жизни заслуженная артистка РФ Нина Заразилова

В биографии Нины Заразиловой более 70 ролей: сильная в своей хрупкости Луиза Миллер («Коварство и любовь» Шиллера), искренняя и честная Наташа из драмы на «Дне» Горького, очаровательная и наивная Машенька в комедии Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Актриса знакома и маленьким зрителям по роли феи в «Золушке» Евгения Шварца.