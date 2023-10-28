Ушла из жизни заслуженная артистка РФ Нина Заразилова

Posted 28 октября, 09:39
Published 28 октября, 09:39
Modified 28 октября, 11:06
Updated 28 октября, 11:06
В Перми в Большом ритуальном зале в понедельник, 30 октября, в 11:40 состоится церемония прощания с заслуженной артисткой РФ Ниной Заразиловой. Она ушла из жизни в четверг, 26 октября. Артистка играла в Пермском академическом театре почти 50 лет, сообщает коллектив учреждения.
В биографии Нины Заразиловой более 70 ролей: сильная в своей хрупкости Луиза Миллер («Коварство и любовь» Шиллера), искренняя и честная Наташа из драмы на «Дне» Горького, очаровательная и наивная Машенька в комедии Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Актриса знакома и маленьким зрителям по роли феи в «Золушке» Евгения Шварца.
В коллективе Театра-Театра отмечают, что актриса преданно служила искусству, ее уважали коллеги и любили зрители. Родным и близким Нины Заразиловой выражают соболезнования.