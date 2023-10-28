Скончался ветеран пермского футбола Юрий Фуресьев

Posted 28 октября, 04:58
Published 28 октября, 04:58
Modified 28 октября, 05:00
Updated 28 октября, 05:00
В минувшую пятницу, 27 октября, в возрасте 86 лет ушел из жизни ветеран пермского футбола Юрий Фуресьев. В разное время в качестве вратаря он выступал за ульяновский «Спартак» (1959–1962 годы), березниковский «Химик» (1963, 1964 годы), пермскую «Звезду» (1965-1967, 1969 годы).
При жизни Юрий Фуресьев вспоминал, что трибуны стадиона «Центральный» (сейчас — «Юность») во второй половине 60-х годов на играх «Звезды» были полностью забиты болельщиками. «После игрового сезона травяной газон не успевал восстановиться к следующему, поэтому его качество вызывало у футболистов нарекания. Травы в штрафных площадках не было вообще, а после дождя на разных участках поля были лужи», — рассказывал он пермской «Звезде».
Памятными для легендарного спортсмена были две встречи: домашняя победа в Кубке страны над командой высшей лиги — ереванским «Араратом» (3:1) и гостевое поражение (0:3) в другом кубковом поединке, с московским «Локомотивом».