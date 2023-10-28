Скончался ветеран пермского футбола Юрий Фуресьев

При жизни Юрий Фуресьев вспоминал, что трибуны стадиона «Центральный» (сейчас — «Юность») во второй половине 60-х годов на играх «Звезды» были полностью забиты болельщиками. «После игрового сезона травяной газон не успевал восстановиться к следующему, поэтому его качество вызывало у футболистов нарекания. Травы в штрафных площадках не было вообще, а после дождя на разных участках поля были лужи», — рассказывал он пермской «Звезде».