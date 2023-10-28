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Posted 28 октября, 13:15

Published 28 октября, 13:15

Modified 28 октября, 13:17

Updated 28 октября, 13:17

МЧС Прикамья: 29 октября ожидается мокрый снег и порывы ветра до 17 м/с

В МЧС предупредили пермяков о мокром снеге и сильном ветре

28 октября 2023, 13:15
Фото: 1MI

МЧС Прикамья: 29 октября ожидается мокрый снег и порывы ветра до 17 м/с

Жителей региона просят быть осторожными и внимательными.

Завтра, 29 октября, в отдельных районах Пермского края ожидается отложение мокрого снега, а порывы ветра достигнут 17 м/с, предупреждают в региональном МЧС. Водителей просят соблюдать скоростной режим, не совершать резких маневров и торможений, а также соблюдать дистанцию. Пешеходам рекомендуется осторожно передвигаться пешком и пересекать проезжую часть.

Постарайтесь не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач и слабо укрепленными конструкциями. В случае происшествия сообщите о нем по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112.

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