В МЧС предупредили пермяков о мокром снеге и сильном ветре

Завтра, 29 октября, в отдельных районах Пермского края ожидается отложение мокрого снега, а порывы ветра достигнут 17 м/с, предупреждают в региональном МЧС. Водителей просят соблюдать скоростной режим, не совершать резких маневров и торможений, а также соблюдать дистанцию. Пешеходам рекомендуется осторожно передвигаться пешком и пересекать проезжую часть.