В МЧС предупредили пермяков о мокром снеге и сильном ветре

Posted 28 октября, 13:15
Published 28 октября, 13:15
Modified 28 октября, 13:17
Updated 28 октября, 13:17
Завтра, 29 октября, в отдельных районах Пермского края ожидается отложение мокрого снега, а порывы ветра достигнут 17 м/с, предупреждают в региональном МЧС. Водителей просят соблюдать скоростной режим, не совершать резких маневров и торможений, а также соблюдать дистанцию. Пешеходам рекомендуется осторожно передвигаться пешком и пересекать проезжую часть.
Постарайтесь не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач и слабо укрепленными конструкциями. В случае происшествия сообщите о нем по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112.