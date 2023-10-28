В Перми вместо гипермаркета «Леруа Мерлен» построят магазин казанской сети

Posted 28 октября, 06:11
Published 28 октября, 06:11
Modified 28 октября, 07:35
Updated 28 октября, 07:35
В Перми откроется гипермаркет строительных материалов из Татарстана «Мегастрой» вместо второго гипермаркета «Леруа Мерлен» (Leroy Merlin). Владельцы компании «Ива-Инвест», занимающиеся приоритетным инвестиционным проектом в микрорайоне Ива, подали заявку о корректировке проекта. Они указали новым партнером сеть магазинов из Казани, пишет «КоммерсантЪ-Прикамье».
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Мегастрой П» зарегистрировано в Перми 17 октября текущего года. Его директором назначен бывший сотрудник «Мегастроя» Эрик Акчурин. Учредителями общества стали Анна Иванова (34%), а также Владимир Хавилов и Юлия Макшанцева (по 33%). Они являются учредителями ООО «Ива-Инвест», занимающегося возведением гипермаркета стройматериалов в микрорайоне Ива.
Ранее планировалось, что «Ива-Инвест» построит второй в Перми гипермаркет «Леруа Мерлен». Он должен был находиться на ул. Уинской, открытие планировалось в текущем году. Но в марте этого года французская сеть решила передать бизнес российскому топ-менеджменту. По данным «КоммерсантЪ-Прикамье», договор между «Леруа Мерлен» и ООО «Ива-Инвест» был расторгнут в апреле.