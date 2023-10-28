В Перми вместо гипермаркета «Леруа Мерлен» построят магазин казанской сети

Ранее планировалось, что «Ива-Инвест» построит второй в Перми гипермаркет «Леруа Мерлен». Он должен был находиться на ул. Уинской, открытие планировалось в текущем году. Но в марте этого года французская сеть решила передать бизнес российскому топ-менеджменту. По данным «КоммерсантЪ-Прикамье», договор между «Леруа Мерлен» и ООО «Ива-Инвест» был расторгнут в апреле.