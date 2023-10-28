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Posted 28 октября, 06:11

Published 28 октября, 06:11

Modified 28 октября, 07:35

Updated 28 октября, 07:35

Вместо «Леруа Мерлен» в Перми откроют магазин сети из Татарстана

В Перми вместо гипермаркета «Леруа Мерлен» построят магазин казанской сети

28 октября 2023, 06:11
Фото: vk.com/megastroy_diy

Вместо «Леруа Мерлен» в Перми откроют магазин сети из Татарстана

Договор с французской сетью был расторгнут этой весной.

В Перми откроется гипермаркет строительных материалов из Татарстана «Мегастрой» вместо второго гипермаркета «Леруа Мерлен» (Leroy Merlin). Владельцы компании «Ива-Инвест», занимающиеся приоритетным инвестиционным проектом в микрорайоне Ива, подали заявку о корректировке проекта. Они указали новым партнером сеть магазинов из Казани, пишет «КоммерсантЪ-Прикамье».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Мегастрой П» зарегистрировано в Перми 17 октября текущего года. Его директором назначен бывший сотрудник «Мегастроя» Эрик Акчурин. Учредителями общества стали Анна Иванова (34%), а также Владимир Хавилов и Юлия Макшанцева (по 33%). Они являются учредителями ООО «Ива-Инвест», занимающегося возведением гипермаркета стройматериалов в микрорайоне Ива.

Ранее планировалось, что «Ива-Инвест» построит второй в Перми гипермаркет «Леруа Мерлен». Он должен был находиться на ул. Уинской, открытие планировалось в текущем году. Но в марте этого года французская сеть решила передать бизнес российскому топ-менеджменту. По данным «КоммерсантЪ-Прикамье», договор между «Леруа Мерлен» и ООО «Ива-Инвест» был расторгнут в апреле.

Проект второго гипермаркета «Леруа Мерлен» в Перми получил положительное заключение экспертизы
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#Общество#Пермь#Торговля#Леруа мерлен
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