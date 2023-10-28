В пермском микрорайоне Чапаева может появиться сквер

Власти предлагают установить на земельном участке по ул. Еловой, 5а территориальную зону парков (Р-1). Участок площадью 1 910 кв. м находится в Орджоникидзевском районе в окружении частных жилых домов. Сейчас здесь установлен вид разрешенного использования — «Оказание социальной помощи населению, площадки для занятий спортом». Администрация района предлагает оборудовать здесь общественное пространство. Комиссия по ПЗЗ решила направить проект на общественные обсуждения.