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Posted 28 октября, 07:16

Published 28 октября, 07:16

Modified 28 октября, 07:18

Updated 28 октября, 07:18

Власти предложили создать сквер в микрорайоне Чапаева

В пермском микрорайоне Чапаева может появиться сквер

28 октября 2023, 07:16
Фото: Google Maps

Власти предложили создать сквер в микрорайоне Чапаева

Проект рассмотрят на общественных обсуждениях.

В пермском микрорайоне Чапаева может появиться сквер. Администрация города обратилась с таким предложением в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа.

Власти предлагают установить на земельном участке по ул. Еловой, 5а территориальную зону парков (Р-1). Участок площадью 1 910 кв. м находится в Орджоникидзевском районе в окружении частных жилых домов. Сейчас здесь установлен вид разрешенного использования — «Оказание социальной помощи населению, площадки для занятий спортом». Администрация района предлагает оборудовать здесь общественное пространство. Комиссия по ПЗЗ решила направить проект на общественные обсуждения.

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#Общество#Пермь#Городская среда#Сквер
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