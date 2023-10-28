В прикамском поселке пройдет панихида по погибшему на СВО мужчине

Posted 28 октября, 09:09
Published 28 октября, 09:09
Modified 28 октября, 09:11
Updated 28 октября, 09:11
В здании клуба поселка Усть-Силайка Кочевского муниципального округа завтра, 29 октября, в 11:00 пройдет прощание с 50-летним погибшим на СВО Эдуардом Бочковым. Панихида состоится в 13:30, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».
Известно, что Эдуард Бочков убит 4 октября 2022 года. Обстоятельства его гибели власти не уточняют.
СВО началась 24 февраля 2022 года, когда она завершится, неизвестно. Данные о количестве погибших российских военнослужащих не разглашаются.