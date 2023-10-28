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Posted 28 октября, 09:09

Published 28 октября, 09:09

Modified 28 октября, 09:11

Updated 28 октября, 09:11

В Кочевском округе простятся с 50-летним военнослужащим, погибшим на СВО

В прикамском поселке пройдет панихида по погибшему на СВО мужчине

28 октября 2023, 09:09
Фото: properm.ru; пресс-служба администрации Кочевского округа

В Кочевском округе простятся с 50-летним военнослужащим, погибшим на СВО

Обстоятельства гибели мужчины не разглашаются.

В здании клуба поселка Усть-Силайка Кочевского муниципального округа завтра, 29 октября, в 11:00 пройдет прощание с 50-летним погибшим на СВО Эдуардом Бочковым. Панихида состоится в 13:30, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Известно, что Эдуард Бочков убит 4 октября 2022 года. Обстоятельства его гибели власти не уточняют.

СВО началась 24 февраля 2022 года, когда она завершится, неизвестно. Данные о количестве погибших российских военнослужащих не разглашаются.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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