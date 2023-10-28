В прикамском поселке пройдет панихида по погибшему на СВО мужчине

В здании клуба поселка Усть-Силайка Кочевского муниципального округа завтра, 29 октября, в 11:00 пройдет прощание с 50-летним погибшим на СВО Эдуардом Бочковым. Панихида состоится в 13:30, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».