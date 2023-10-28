Житель Чусового насмерть забил своего собутыльника с помощью отвертки

Posted 28 октября, 11:47
Published 28 октября, 11:47
Modified 28 октября, 11:49
Updated 28 октября, 11:49
Чусовской городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Городской следственный отдел завершил расследование.
Следствие установило, что днем 9 августа ранее судимый мужчина употреблял алкогольные напитки вместе со своим 60-летним знакомым. Во время распития спиртного они поссорились. В ходе конфликта обвиняемый схватил отвертку и нанес ею множество ударов в область грудной клетки потерпевшего. Вскоре мужчина скончался на месте происшествия от полученных ранений.
В пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю сообщили, что на период предварительного следствия обвиняемый находился под стражей. Сейчас материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения.