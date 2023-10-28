Житель Чусового насмерть забил своего собутыльника с помощью отвертки

Следствие установило, что днем 9 августа ранее судимый мужчина употреблял алкогольные напитки вместе со своим 60-летним знакомым. Во время распития спиртного они поссорились. В ходе конфликта обвиняемый схватил отвертку и нанес ею множество ударов в область грудной клетки потерпевшего. Вскоре мужчина скончался на месте происшествия от полученных ранений.