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Posted 29 октября, 08:19

Published 29 октября, 08:19

Modified 29 октября, 08:21

Updated 29 октября, 08:21

85-летний велосипедист из Чусового погиб в лесу

85-летний велосипедист из Чусового погиб в лесу

29 октября 2023, 08:19
Фото: 1MI
Пожилого мужчину поисковики объявили в розыск еще 18 июля.

Объявленный в розыск еще 18 октября пожилой мужчина из поселка Лямино под Чусовым погиб. Сегодня в официальных каналах поискового отряда «Регион 59» было сообщено, что тело 85-летнего старика было найдено.

Как пояснили журналисту Properm.ru поисковики, в гибели мужчины не усматривается криминала. Скорее всего мужчине стало плохо и он упал с велосипеда.

Как сообщалось в социальных сетях отряда «Регион 59» 18 октября, утром этого дня мужчина уехал из дома на велосипеде «Урал».

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