85-летний велосипедист из Чусового погиб в лесу

Posted 29 октября, 08:19
Published 29 октября, 08:19
Modified 29 октября, 08:21
Updated 29 октября, 08:21
Объявленный в розыск еще 18 октября пожилой мужчина из поселка Лямино под Чусовым погиб. Сегодня в официальных каналах поискового отряда «Регион 59» было сообщено, что тело 85-летнего старика было найдено.
Как пояснили журналисту Properm.ru поисковики, в гибели мужчины не усматривается криминала. Скорее всего мужчине стало плохо и он упал с велосипеда.
Как сообщалось в социальных сетях отряда «Регион 59» 18 октября, утром этого дня мужчина уехал из дома на велосипеде «Урал».