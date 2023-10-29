Березниковец участвовал в боевых действиях в Чечне, но ему не дают статус ветерана

В 2020 году мужчина пытался получить ветеранское удостоверение в ОМВД России по Березниковскому городскому округу. Но там ему было отказано, в связи с тем, что в Центральном архиве войск национальной гвардии РФ отсутствуют сведения о фактическом участии в операциях. Отказ в выдаче удостоверения мужчина считает незаконным. Поэтому он обратился с иском в суд.