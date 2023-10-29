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Posted 29 октября, 13:13

Published 29 октября, 13:13

Modified 29 октября, 13:15

Updated 29 октября, 13:15

Березниковец участвовал в боевых действиях в Чечне, но ему не дают статус ветерана

Березниковец участвовал в боевых действиях в Чечне, но ему не дают статус ветерана

29 октября 2023, 13:13
Фото: 1MI
Мужчина обратился в Березниковский городской суд, чтобы доказать, что он участвовал в боевых операциях во время командировок в Чечню.

Житель Березников пытается в суде доказать, что он имеет статус ветерана боевых действий. Мужчина проходил военную службу с 2002 по 2004 год и привлекался к выполнению служебно-боевых задач в Чеченской Республике более, чем на 8 месяцев. Он предоставил в суд документы, что приказом военного коменданта награжден нагрудным знаком «Участнику боевых действий».

В 2020 году мужчина пытался получить ветеранское удостоверение в ОМВД России по Березниковскому городскому округу. Но там ему было отказано, в связи с тем, что в Центральном архиве войск национальной гвардии РФ отсутствуют сведения о фактическом участии в операциях. Отказ в выдаче удостоверения мужчина считает незаконным. Поэтому он обратился с иском в суд.

Мужчина просит признать за ним право на присвоение звания ветерана боевых действий, и обязать ответчика выдать ему удостоверение ветерана боевых действий.

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