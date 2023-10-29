Документальный роман пермского писателя получил престижную литературную премию

Posted 29 октября, 04:37
Published 29 октября, 04:37
Modified 29 октября, 04:40
Updated 29 октября, 04:40
Живущий сейчас в Москве и Санкт-Петербурге пермский писатель Леонид Юзефович стал лауреатом литературной премии имени В. Г. Короленко за документальный роман «Зимняя дорога», об этом он пишет на своей странице в соцсетях. Церемония награждения состоялась 25 октября в Литературном институте.
Роман «Зимняя дорога» не впервые получает престижные литературные премии: он победитель «Большой книги» 2016 года (первая премия), победитель премии Национальный бестселлер также 2016 года. Книга впервые была издана в 2016 году.
«Получил премию В. Г. Короленко за документальный роман „Зимняя дорога“. Присуждается ассоциацией „Писатели Якутии“ и администрацией Амгинского улуса Республики Саха. В Амге Короленко отбывал ссылку в 1881–1884 годах, здесь он написал прославивший его чудесный рассказ „Сон Макара“, а всего в 18 км. отсюда, в деревне Сасыл-Сысы, в 1923 году сражались друг с другом белый генерал Анатолий Пепеляев и красный командир, анархист Иван Строд», — пишет на странице «ВКонтакте» Юзефович.
Это роман о героическом походе Сибирской добровольческой дружины из Владивостока в Якутию в 1922–1923 годах. В центре повествования — две неординарные исторические фигуры: белый генерал, правдоискатель и поэт Анатолий Пепеляев и красный командир, анархист, будущий писатель Иван Строд. Роман имеет авторский подзаголовок — «Генерал А. Н. Пепеляев и анархист И. Я. Строд в Якутии. 1922–1923 годы. Документальный роман». В книге полностью отсутствует беллетристика.