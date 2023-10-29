Документальный роман пермского писателя получил престижную литературную премию

«Получил премию В. Г. Короленко за документальный роман „Зимняя дорога“. Присуждается ассоциацией „Писатели Якутии“ и администрацией Амгинского улуса Республики Саха. В Амге Короленко отбывал ссылку в 1881–1884 годах, здесь он написал прославивший его чудесный рассказ „Сон Макара“, а всего в 18 км. отсюда, в деревне Сасыл-Сысы, в 1923 году сражались друг с другом белый генерал Анатолий Пепеляев и красный командир, анархист Иван Строд», — пишет на странице «ВКонтакте» Юзефович.