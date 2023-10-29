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Posted 29 октября, 09:50

Published 29 октября, 09:50

Modified 29 октября, 13:24

Updated 29 октября, 13:24

Двое пермяков решили пройти по воде Мотовилихинского пруда и утонули

Двое пермяков решили пройти по воде Мотовилихинского пруда и утонули

29 октября 2023, 09:50
Фото: 1MI
В полиции сообщают, что по факту обнаружения тел двух мужчин проводится проверка.

В Мотовилихинском пруду утонули двое пермяков, сообщается в социальных сетях. Эту информацию подтверждают и в полиции. По официальной информации, сейчас на месте несчастного случая работает оперативно-следственная группа из сотрудников МВД и следственного комитета.

Как рассказали журналисту Properm.ru очевидцы ЧП, по их информации спасателей, скорую и полицию вызвал знакомый утонувших.

Мужчина увидел, что двое приятелей, выпивавших вместе спиртные напитки, решили сократить дорогу и пошли по воде Мотовилихинского пруда. В результате своей неосмотрительности, полагает собеседник, мужчины и утонули.

UPD:

Следственным отделом по Мотовилихинскому району СУ СКР по Пермскому краю проводится процессуальная проверка по факту гибели двух человек. По предварительным данным, 29 октября 2023 года в следственный отдел из территориального отдела полиции поступило сообщение об обнаружении тел двух мужчин 1979 и 2004 годов рождения с признаками утопления в Мотовилихинском пруду.

В настоящее время следователем завершен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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