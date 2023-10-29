Двое пермяков решили пройти по воде Мотовилихинского пруда и утонули

Следственным отделом по Мотовилихинскому району СУ СКР по Пермскому краю проводится процессуальная проверка по факту гибели двух человек. По предварительным данным, 29 октября 2023 года в следственный отдел из территориального отдела полиции поступило сообщение об обнаружении тел двух мужчин 1979 и 2004 годов рождения с признаками утопления в Мотовилихинском пруду.



В настоящее время следователем завершен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.