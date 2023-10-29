Двое пермяков решили пройти по воде Мотовилихинского пруда и утонули

Posted 29 октября, 09:50
Published 29 октября, 09:50
Modified 29 октября, 13:24
Updated 29 октября, 13:24
В Мотовилихинском пруду утонули двое пермяков, сообщается в социальных сетях. Эту информацию подтверждают и в полиции. По официальной информации, сейчас на месте несчастного случая работает оперативно-следственная группа из сотрудников МВД и следственного комитета.
Как рассказали журналисту Properm.ru очевидцы ЧП, по их информации спасателей, скорую и полицию вызвал знакомый утонувших.
Мужчина увидел, что двое приятелей, выпивавших вместе спиртные напитки, решили сократить дорогу и пошли по воде Мотовилихинского пруда. В результате своей неосмотрительности, полагает собеседник, мужчины и утонули.
UPD:
Следственным отделом по Мотовилихинскому району СУ СКР по Пермскому краю проводится процессуальная проверка по факту гибели двух человек. По предварительным данным, 29 октября 2023 года в следственный отдел из территориального отдела полиции поступило сообщение об обнаружении тел двух мужчин 1979 и 2004 годов рождения с признаками утопления в Мотовилихинском пруду.
В настоящее время следователем завершен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.