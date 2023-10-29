III Московская неделя интерьера и дизайна в Манеже продлится 4 дня

«Яндекс Маркет» впервые представил на стенде мебель собственного бренда, включая диван и кресло «Лаппи», спроектированные специально для транспортировки в багажнике автомобиля, а также кровать из коллекции «Селенга». На самом сервисе создан специальный раздел, где можно найти товары участников выставки, разделенные на различные категории, такие как «Ванная, Гостиная, Спальня, Кухня» и «Умный дом».