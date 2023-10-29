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Posted 29 октября, 14:09

Published 29 октября, 14:09

Modified 29 октября, 14:11

Updated 29 октября, 14:11

III Московская неделя интерьера и дизайна в Манеже продлится 4 дня

III Московская неделя интерьера и дизайна в Манеже продлится 4 дня

29 октября 2023, 14:09
Фото: пресс-служба III Московской недели интерьера и дизайна
III Московская неделя интерьера и дизайна начала свою работу в Манеже 28 октября. Это четырехдневное мероприятие предоставляет возможность приобрести продукцию от российских и зарубежных производителей мебели, предметов интерьера, аксессуаров для дома, а также строительных и отделочных материалов.

Выставка собрала более 650 брендов из 30 стран, включая Египет, Иран, Китай и Турцию. Об этом пишет gazeta.ru.

Аналитические данные подтверждают, что выставка вызвала огромный интерес у жителей Москвы к отечественным брендам. В первый день мероприятия в Манеже образовались рекордные очереди, а на маркете было продано товаров на сумму более 9,5 миллиона рублей.

«Яндекс Маркет» впервые представил на стенде мебель собственного бренда, включая диван и кресло «Лаппи», спроектированные специально для транспортировки в багажнике автомобиля, а также кровать из коллекции «Селенга». На самом сервисе создан специальный раздел, где можно найти товары участников выставки, разделенные на различные категории, такие как «Ванная, Гостиная, Спальня, Кухня» и «Умный дом».

Участники выставки отмечают, что мероприятие такого масштаба предоставляет отличную возможность для привлечения новых покупателей и корпоративных клиентов, поиска новых партнеров среди производителей мебели и ведущих дизайнеров.

На предыдущей подобной выставке было подписано 13 коммерческих соглашений на общую сумму почти 14 миллиардов рублей, что свидетельствует о значительном потенциале российской мебельной и дизайнерской индустрии. Многие компании, участвующие в текущей выставке, планируют укрепить свои позиции в профессиональном сообществе и успешно реализовать свою продукцию.

Для посещения Московской недели интерьера и дизайна можно зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.

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