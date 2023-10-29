Как я провел лето. Власти Перми отчитались о том, как прошли школьные каникулы

Более 11 тысяч детей были вовлечены в спортивные мероприятия, в частности, занятия на спортивных площадках города с привлечением инструкторов, на общественных пространствах, занятия плаванием в рамках проекта «Аква-кайф» и учебно-тренировочные сборы. Помимо этого, в Перми традиционно прошли спартакиады «Шаг навстречу» и «Волшебный мяч», направленные на повышение интереса к здоровому образу жизни у несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.