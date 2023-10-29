Как я провел лето. Власти Перми отчитались о том, как прошли школьные каникулы

Posted 29 октября, 06:52
Published 29 октября, 06:52
Modified 29 октября, 06:54
Updated 29 октября, 06:54
Мэрия Перми опубликовала итоги летней оздоровительной кампании за 2023 год. Всего в загородных лагерях, расположенных на территории Пермского края, в летний период 2023 года отдохнули более 27 тысяч детей из Перми. Более 11 тысяч из них сертификатами и компенсацией, частично оплачивающими летний отдых из бюджета.
Лагеря дневного пребывания, лагеря досуга и отдыха, разновозрастные отряды были организованы на базе 122 муниципальных учреждений образования, культуры и спорта. Около 18 тысяч школьников воспользовались возможностью посещать лагеря дневного пребывания.
Более 11 тысяч детей были вовлечены в трудовую деятельность этим летом. Среди трудовых активностей пермской молодёжи наиболее популярными форматами являются «Отряды мэра», трудовые отряды по месту жительства, а также участие в «Российских студенческих отрядах».
Более 11 тысяч детей были вовлечены в спортивные мероприятия, в частности, занятия на спортивных площадках города с привлечением инструкторов, на общественных пространствах, занятия плаванием в рамках проекта «Аква-кайф» и учебно-тренировочные сборы. Помимо этого, в Перми традиционно прошли спартакиады «Шаг навстречу» и «Волшебный мяч», направленные на повышение интереса к здоровому образу жизни у несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.