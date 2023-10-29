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Posted 29 октября, 06:52

Published 29 октября, 06:52

Modified 29 октября, 06:54

Updated 29 октября, 06:54

Как я провел лето. Власти Перми отчитались о том, как прошли школьные каникулы

Как я провел лето. Власти Перми отчитались о том, как прошли школьные каникулы

29 октября 2023, 06:52
Фото: 1MI
Ранее прокуратура сообщала о десятках выявленных при организации летнего отдыха нарушениях.

Мэрия Перми опубликовала итоги летней оздоровительной кампании за 2023 год. Всего в загородных лагерях, расположенных на территории Пермского края, в летний период 2023 года отдохнули более 27 тысяч детей из Перми. Более 11 тысяч из них сертификатами и компенсацией, частично оплачивающими летний отдых из бюджета.

Лагеря дневного пребывания, лагеря досуга и отдыха, разновозрастные отряды были организованы на базе 122 муниципальных учреждений образования, культуры и спорта. Около 18 тысяч школьников воспользовались возможностью посещать лагеря дневного пребывания.

Более 11 тысяч детей были вовлечены в трудовую деятельность этим летом. Среди трудовых активностей пермской молодёжи наиболее популярными форматами являются «Отряды мэра», трудовые отряды по месту жительства, а также участие в «Российских студенческих отрядах».

Более 11 тысяч детей были вовлечены в спортивные мероприятия, в частности, занятия на спортивных площадках города с привлечением инструкторов, на общественных пространствах, занятия плаванием в рамках проекта «Аква-кайф» и учебно-тренировочные сборы. Помимо этого, в Перми традиционно прошли спартакиады «Шаг навстречу» и «Волшебный мяч», направленные на повышение интереса к здоровому образу жизни у несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.

Прокуратура нашла 520 нарушений прав детей при организации летнего отдыха в Прикамье
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