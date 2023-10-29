Пермский «Амкар» посвятил победный матч находящемуся в реанимации Кириллу Кочетову

Команда «Амкар» посвятила победу над «Салютом» из Белгорода Кириллу Кочетову, который всё ещё находится в тяжёлом состоянии в больнице после ДТП



«Кочет, держись, молимся за тебя», — пишут спортсмены в соцсетях.