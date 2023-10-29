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Posted 29 октября, 05:28

Published 29 октября, 05:28

Modified 29 октября, 13:38

Updated 29 октября, 13:38

Пермский «Амкар» посвятил победный матч находящемуся в реанимации Кириллу Кочетову

Пермский «Амкар» посвятил победный матч находящемуся в реанимации Кириллу Кочетову

29 октября 2023, 05:28
Фото: https://vk.com/fc__amkar__perm
Об этом футболисты написали на страницах в социальных сетях.

Команда «Амкар» посвятила победу над «Салютом» из Белгорода Кириллу Кочетову, который всё ещё находится в тяжёлом состоянии в больнице после ДТП

«Кочет, держись, молимся за тебя», — пишут спортсмены в соцсетях.

Фото: https://vk.com/fc__amkar__perm

Футболисты «Амкара» в 16-м туре чемпионата Второй лиги вчера вечером на своем поле обыграли «Салют» из Белгорода. Встреча завершилась со счетом 5-1. Голы в составе хозяев забили Евгений Тюкалов (с пенальти), Иван Матюшенко, Кирилл Бурыкин, Илья Захаров, Аслан Муталиев. Сейчас «Амкар» находится на седьмом месте таблицы, «Салют» на последнем, десятом.

Следующую игру пермские футболисты проведут на выезде 6 ноября в Новосибирске. До окончания игр в группе осталось провести две встречи.

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