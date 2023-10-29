Подозреваемый в серии изнасилований в Перми и Екатеринбурге обжалует арест в СИЗО

Posted 29 октября, 08:47
Published 29 октября, 08:47
Modified 29 октября, 08:51
Updated 29 октября, 08:51
Защита подозреваемого в серии попыток изнасилования Евгения Андреева пытается обжаловать его арест в СИЗО, стало известно журналисту Properm.ru из достоверных источников. Эту информацию подтвердили в Индустриальном районном суде. Андрееву вменяется две статьи Уголовного кодекса, это попытка изнасилования и угроза убийством (ст.30 ч.3, ст. 132 ч.2 п.б; ст. 119 ч.1 УК РФ).
По информации журналиста Properm.ru, ходатайство защиты Андреева Пермский краевой суд будет рассматривать уже завтра, 30 октября.
Первая инстанция получила апелляционную жалобу на постановление об аресте Андреева в СИЗО до 18 декабря. Документы в минувшую пятницу, 27 октября были направлены в Пермский краевой суд для рассмотрения. Информация об этом в картотеках дел обезличена или не публикуется, поскольку речь идет о преступлении, связанном с фактами сексуального насилия.
Известно, что обвиняемый некоторое время назад наблюдался у психиатра. Он должен будет пройти психиатрическую экспертизу, и, если она подтвердит, что у него проблемы со здоровьем, то мужчина сможет избежать уголовного наказания. Весной 2023 года мужчина стал обвиняемым по делу об изнасиловании жительницы Екатеринбурга и отправлен под домашний арест. Мужчине было позволено посещать врача, в один из таких визитов еще в конце апреля он бежал и только 16 октября был задержан в направляющейся из Перми в Кунгур электричке.
С заявлением о попытке изнасилования в пермскую полицию в октябре 2023 года обратилась 18-летняя пермячка. По данным следствия СУ СКР по Пермскому краю, 15 октября 2023 года возле одного из домов по проспекту Декабристов мужчина напал на новую жертву и, высказывая в ее адрес угрозу убийством, попытался изнасиловать. Андреев был вынужден отпустить жертву, поскольку житель дома увидел из окна происходящее и начал кричать. Известно, что о таких случаях заявляли несколько пермских молодых женщин.