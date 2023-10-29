Россельхознадзор нашел нарушения в пермском кафе, где отравились дети

В рамках выездного обследования помещений было установлено, что кафе «Сказка» закрывалось на обслуживание участников фестиваля с 24 по 27 октября 2023 года. Другие посетители здесь в эти дни пообедать и позавтракать не могли. Плохое самочувствие — рвота — появилось у детей после обеда, доставленного в контейнерах, сообщают в ведомстве. По имеющейся информации, завтраки и обеды могли быть приготовлены на разных пищеблоках, как в арендуемом помещении на ул. 9 Мая, д. 21, так и в других помещениях предприятия.