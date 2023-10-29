Россельхознадзор нашел нарушения в пермском кафе, где отравились дети

Posted 29 октября, 12:10
Published 29 октября, 12:10
Modified 29 октября, 12:12
Updated 29 октября, 12:12
В Россельхознадзоре рассказали подробности проверок, проводимых после массового заражения участников циркового фестиваля в Перми. По данным ведомства, заболевшие дети завтракали в помещении кафе «Сказка» при гостинице «Профсоюзная», а обеды им привозили в контейнерах на площадку, где проходил фестиваль. В обоих случаях пищу готовили сотрудники ИП Александра Шилова.
В рамках выездного обследования помещений было установлено, что кафе «Сказка» закрывалось на обслуживание участников фестиваля с 24 по 27 октября 2023 года. Другие посетители здесь в эти дни пообедать и позавтракать не могли. Плохое самочувствие — рвота — появилось у детей после обеда, доставленного в контейнерах, сообщают в ведомстве. По имеющейся информации, завтраки и обеды могли быть приготовлены на разных пищеблоках, как в арендуемом помещении на ул. 9 Мая, д. 21, так и в других помещениях предприятия.
26 октября 2023 года сотрудники управления Россельхознадзора провели проверку связанных с ИП Шиловым данных в системе «Меркурий».
По данным установлено, что с 5 февраля 2021 года по 25 октября 2023 года 2110 штук электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) на животноводческую продукцию предпринимателем не погашены, тем самым он не осуществляет контроль входящего сырья и готовой продукции животного происхождения, в результате чего была нарушена его прослеживаемость.
Процедура гашения эВСД подтверждает факт получения подконтрольного госветнадзору груза, партия которого соответствует описанию и количеству, указанному в документе. Гашение эВСД должно осуществляется в течение 24 часов с момента доставки и получения подконтрольного товара в месте назначения уполномоченным лицом организации, тем самым обеспечивается прослеживаемость продукции, её путь от производителя до конечного получателя.
Своими действиями, указывается в документах Росельхознадзора, предприниматель Шилов нарушил требования Закона РФ «О ветеринарии», Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме.
По результатам проверки сотрудники Россельхознадзора будут согласовывать с прокуратурой проведение внепланового контрольного-надзорного мероприятия.
Согласно открытых данных «СПАРК-Интерфакс», предприниматель Александр Шилов также является учредителем ООО «Номарх». Это предприятие управляет детскими лагерями отдыха в Пермском и Кунгурском районах. Фирма предоставляет по госконтрактам услуги по организации отдыха и оздоровления для детей-сирот подразделениям Минсоцразвития региона и муниципалитетам.