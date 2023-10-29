Убийцу цветочницы из Краснокамска оставили в СИЗО до декабря

Posted 29 октября, 14:41
Published 29 октября, 14:41
Modified 29 октября, 14:52
Updated 29 октября, 14:52
Краснокамский городской суд Пермского края продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 39-летнего Андрея С., сообщают в пресс-службе инстанции. Мужчину подозревают в совершении убийства, а также разбоя и кражи минувшим летом в Краснокамске.
Неоднократно судимый гражданин подозревается в том, что в вечером 26 июня 2023 года года он нанес многочисленные колото-резаные ранения девушке-продавцу цветочного павильона. Помимо этого, мужчина предположительно похитил денежные средства и скрылся с места преступления. Днем позже его задержали в Соликамске.
Подозреваемый неоднократно судим, ранее отбывал наказание в местах лишения свободы. На момент убийства он находился в федеральном розыске за уклонение от отбывания наказания, назначенного приговором суда.
С учетом продления фигурант будет находиться под стражей до 27 декабря 2023 года, а всего до 5 месяцев 29 суток.
В Краснокамске вечером 26 июня в цветочном бутике Romantic на ул. Калинина, 17/1 было обнаружено тело девушки. По информации источника Properm.ru, погибшая была продавцом торговой точки. По предварительной версии, причиной стали личные мотивы.