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Posted 29 октября, 14:41

Published 29 октября, 14:41

Modified 29 октября, 14:52

Updated 29 октября, 14:52

Убийцу цветочницы из Краснокамска оставили в СИЗО до декабря

Убийцу цветочницы из Краснокамска оставили в СИЗО до декабря

29 октября 2023, 14:41
Фото: 1MI
Суд продлил обвиняемому в убийстве девушки-флориста мужчине срок содержания под стражей.

Краснокамский городской суд Пермского края продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 39-летнего Андрея С., сообщают в пресс-службе инстанции. Мужчину подозревают в совершении убийства, а также разбоя и кражи минувшим летом в Краснокамске.

Неоднократно судимый гражданин подозревается в том, что в вечером 26 июня 2023 года года он нанес многочисленные колото-резаные ранения девушке-продавцу цветочного павильона. Помимо этого, мужчина предположительно похитил денежные средства и скрылся с места преступления. Днем позже его задержали в Соликамске.

Подозреваемый неоднократно судим, ранее отбывал наказание в местах лишения свободы. На момент убийства он находился в федеральном розыске за уклонение от отбывания наказания, назначенного приговором суда.

С учетом продления фигурант будет находиться под стражей до 27 декабря 2023 года, а всего до 5 месяцев 29 суток.

В Краснокамске вечером 26 июня в цветочном бутике Romantic на ул. Калинина, 17/1 было обнаружено тело девушки. По информации источника Properm.ru, погибшая была продавцом торговой точки. По предварительной версии, причиной стали личные мотивы.

В Пермском крае задержали подозреваемого в убийстве цветочницы
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