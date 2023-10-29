Убийцу цветочницы из Краснокамска оставили в СИЗО до декабря

Неоднократно судимый гражданин подозревается в том, что в вечером 26 июня 2023 года года он нанес многочисленные колото-резаные ранения девушке-продавцу цветочного павильона. Помимо этого, мужчина предположительно похитил денежные средства и скрылся с места преступления. Днем позже его задержали в Соликамске.