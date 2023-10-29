В бюджете Прикамья ежегодно будут откладывать миллиард на третий мост

Согласно документу, в 2025 году краевые власти выделят на строительство моста 1,3 млрд рублей после чего на следующие два года затраты снизятся до 1 млрд рублей ежегодно. Эти средства, ссылается «КоммерсантЪ-Прикамье» на собственные данные, планируется направить на расчистку подъездов к мосту. В частности, из этих средств может быть реконструировано пространство перед железнодорожным вокзалом станции Пермь II, где сейчас располагается арт-объект «Пермские ворота» (его предполагается перенести).