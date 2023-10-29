В бюджете Прикамья ежегодно будут откладывать миллиард на третий мост

Posted 29 октября, 09:41
Published 29 октября, 09:41
Modified 29 октября, 09:44
Updated 29 октября, 09:44
Власти Прикамья намерены ежегодно направлять из бюджета на строительство третьего мостового перехода через Каму в Перми по 1 млрд рублей. Такие сведения содержатся в адресной инвестиционной программе Пермского края.
Согласно документу, в 2025 году краевые власти выделят на строительство моста 1,3 млрд рублей после чего на следующие два года затраты снизятся до 1 млрд рублей ежегодно. Эти средства, ссылается «КоммерсантЪ-Прикамье» на собственные данные, планируется направить на расчистку подъездов к мосту. В частности, из этих средств может быть реконструировано пространство перед железнодорожным вокзалом станции Пермь II, где сейчас располагается арт-объект «Пермские ворота» (его предполагается перенести).
Сроки начала строительства пока властями не обозначаются. Как сообщал в своем докладе президенту России Владимиру Путину губернатор Дмитрий Махонин, «я не говорю, что через год, через два, но мы будем двигаться в этом направлении».
Судя по документу, общая стоимость строительства моста составит 60,9 млрд руб.
В 2023 и 2024 годах из казны региона на строительство мостового перехода выделят 531,9 млн рублей и 510,6 млн рублей соответственно.
Обсуждение строительства третьего моста через Каму в Перми идет примерно с 2017 года. Весной 2023 года региональный минтранс и проектно-изыскательский институт «Гео-Проект» представили проект строительства моста, соединяющего улицы Окулова (на левом берегу Камы) и Борцов Революции (на правом берегу).
Согласно утвержденной документации по планировке территории, мост будет четырехполосным, с велодорожками и тротуарами. Длина сооружения составит 899 м, площадь — 23,5 тыс. кв. м. Начать строительство планируется в 2024 году, а ввести мост в эксплуатацию — в 2027-м. Подтвержденного источника финансирования пока нет. Как сообщал «Ъ-Прикамье», краевые власти рассматривают возможность строительства объекта в рамках концессионного соглашения.
Третий мост через Каму могут построить с помощью концессионного соглашения, следует из пояснительной записки к проекту бюджета Пермского края на 2024–2026 годы. Этот вариант не является окончательным, сейчас его рассматривают как один из возможных. Если концессионера привлекут, то проезд по новому мосту может стать платным, чтобы компенсировать расходы компании.