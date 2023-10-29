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Posted 29 октября, 05:20

Published 29 октября, 05:20

Modified 29 октября, 05:22

Updated 29 октября, 05:22

В Добрянке из-за пьяного водителя возбудили уголовное дело

В Добрянке из-за пьяного водителя возбудили уголовное дело

29 октября 2023, 05:20
Фото: 1MI
Мужчина честно признался полицейским, что у него нет прав и он не сдал экзамен на вождение машины.

В дежурную часть полиции в Добрянке поступил телефонный звонок с сообщением, что по дорогам города ездит автомобиль «ВАЗ-21114», за рулем которого находится нетрезвый водитель. Информация об этом была передана нарядам Госавтоинспекции.

Экипаж ДП остановил машину, которой управлял 24-летний местный житель. Освидетельствование показало наличие в выдыхаемом им воздухе абсолютного этилового спирта в размере 0,35 мг/л.

Молодой человек рассказал, что был в гостях у подруги, где выпил несколько бутылок пива, а спустя некоторое время решил поехать домой на своем автомобиле, несмотря на употребленный алкоголь. Также он признался, что не имеет прав на управление транспортным средством, так как пройдя обучение в автошколе, не смог сдать экзамены.

Госавтоинспекторы выяснили, что ранее нарушитель уже привлекался к административной ответственности за езду в нетрезвом виде.

Дознанием в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию в состоянии алкогольного опьянения».

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