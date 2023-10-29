В Добрянке из-за пьяного водителя возбудили уголовное дело

Молодой человек рассказал, что был в гостях у подруги, где выпил несколько бутылок пива, а спустя некоторое время решил поехать домой на своем автомобиле, несмотря на употребленный алкоголь. Также он признался, что не имеет прав на управление транспортным средством, так как пройдя обучение в автошколе, не смог сдать экзамены.